ЦБ повысил ключевую ставку впервые с 2014 года сразу на 0,5%
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ЦБ повысил ключевую ставку впервые с 2014 года сразу на 0,5%

4:08:234/24/2021Фото: Flickr
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Заявление Эльвиры Набиуллиной после заседания Совета директоров, на котором принято решение о втором подряд повышении ключевой ставки с целью сдерживания инфляции.

Объявлено о повышении ключевой ставки Банка России


23 апреля прошло заседание Банка России, на котором принято решение о повышении ключевой ставки до 5%. Эльвира Набиуллина рассказала, что, таким образом руководство банка пытается ограничить рост инфляции в стране.

Если в феврале предполагалось, что пик инфляции будет в марте, а затем начнет снижаться, то в настоящее время стало ясно, что темп роста цен останется до конца года таким же. Сейчас показатель по инфляции составляет 5,5%, когда планировалось значение в 4%.

Предпринятые меры должны стабилизировать ценовую ситуацию в стране и благоприятно отразиться на курсе рубля.

Также глава Банка России рассказала о достаточно мягкой денежно-кредитной политике. Планируется расширение кредитования предприятий с 8 до 12 процентов, а ипотечных кредитов с 16 до 20 процентов.

В перспективе прогнозируется сохранение средней ключевой ставки до конца года на уровне 4,8-5,4% в год, в 2022 году — 5,3-6,3%, в 2023 — 5-6% годовых.

Банк России второй раз за год повысил ключевую ставку. 19 марта ЦБ  увеличил ее с 4,25% до 4,5%, чтобы снизить темпы инфляции и укрепить курс рубля. Впервые с 2014 года ставка выросла сразу на 0,5%. Прогноз инфляции на 2021 год - 4,7-5,2%.

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инфляция. повышение ставкикредиты.
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