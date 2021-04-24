27 апреля - Великий вторник-2021: можно ли работать, традиции православия и что можно кушать

Второй день Страстной седмицы является вторником и носит свое название Великий вторник. В 2021 году это 27 апреля.
В этот день Иисус много беседовал со своими последователями в храме и вне его. Он в своих проповедях обличал фарисеев, рассказывал о воскрешении мертвых, о Страшном суде, притчи о десяти девах и двух рабах.
Традиции дня
С самого раннего утра православные готовили соченное молоко. Оно делалось из молотых льняных и конопляных семян с добавлением воды. Это молоко предназначалось для окропления своего дома от сглазов и болезней, для защиты от всяких неприятностей. Также его добавляли в пойло для домашней скотины, чтобы защитить ее от болезней. Если скотина отказывалась пить это молоко, то считалось, что пользы от этого животного не будет.
К процессу приготовления молока допускались только женщины.
Во вторник разрешено готовить горячую еду, но не разрешается растительное масло.
Женщины, занимающиеся рукоделием, должны сегодня же его и закончить, так как еще долго нельзя будет к нему приступить. Те, кто шил себе наряды на Пасху, обязаны были закончить шитье именно сегодня.
Любая работа в этот день не запрещается, в том числе работа на земле - в огороде и поле.
Во вторник же начиналась закупка продуктов для празднования Пасхи.
Запрещено в этот день:
- Веселиться
- Пребывать в лени и праздно проводить время
- Ругаться и спорить
- Пить алкоголь и есть скоромную пищу