Загадай самое заветное желание на падающие апрельские звезды Лириды : до 25 апреля и все они сбудутся до 25 мая

Впереди осталась последняя ночь, когда вы еще можете успеть загадать ваши заветные желания на падающую звезду!
Звездопад, а правильнее говорить - метеорный поток Лириды, начался 16 апреля и завтра - 25 апреля 2021 года - его последний день. Больше мы его не увидим до следующей весны.
Напоминаем, что это один самых древних метеорных потоков, до сих пор наблюдаемый в ночном весеннем небе. Наблюдают за этим метеорным потоком уже более 2500 лет. Его возраст удалось установить, благодаря найденным древним записям в Китае, сделанным еще до нашей эры.
В древние времена этот поток был очень насыщенным и интенсивным, в час можно было наблюдать до 1000 падающих небесных тел в 1 час. Но со временем его интенсивность снижается и сегодня мы может видеть всего 20 падающих метеоров в час.
Наилучшим временем для наблюдения являются предрассветные часы, когда свет Луны не мешает рассмотреть в небе серебристые нити падающих звезд. Поверьте - это очень красиво и незабываемо!
Если у вас были неблагоприятные погодные условия и небо было затянуто тучами - мы напоминаем, что в ночь на 25 апреля у вас есть последний шанс увидеть незабываемое явление в небе и загадать на него самые ваши заветные желания!