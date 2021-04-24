Чиновница мэрии нашла гранату Ф-1 во время субботника в Новосибирске

Помощница вице-мэра Новосибирска Анны Терешкокой 24 апреля во время субботника нашла гранату Ф-1. Чиновники городской администрации наводили порядок на ул. Лежена в Дзержинском районе.
Терешкова рассказала об опасной находке в своем Instagram. По словам вице-мэра, возле дома №11/2 по ул. Лежена ее помощница обнаружила пакет, из которого выпала граната, предположительно, Ф-1.
По данным КП, сотрудники МАСС оцепили место обнаружения снаряда и отвели людей на безопасное расстояние. На место ЧП выехали саперы.
Граната является противопехотной и служит для поражения металлическими осколками. снаряд взрывается через несколько секунд после броска.
22 апреля снаряд для гранатомета нашли в магазине стройматериалов в Искитиме. Как сообщили в аварийно-спасательной службе, противотанковая граната РПГ-7С оказалась учебной.