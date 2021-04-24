Чиновница мэрии нашла гранату Ф-1 во время субботника в Новосибирске
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Чиновница мэрии нашла гранату Ф-1 во время субботника в Новосибирске

5:05:304/24/2021Фото: Инстаграм
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Место обнаружения опасной находки оцепили, людей отвел на безопасное расстояние и вызвали саперов.

Помощница вице-мэра Новосибирска анны Терешковой нашла гранату


Помощница вице-мэра Новосибирска Анны Терешкокой 24 апреля во время субботника нашла гранату Ф-1. Чиновники городской администрации наводили порядок на ул. Лежена в Дзержинском районе.

Терешкова рассказала об опасной находке в своем Instagram. По словам вице-мэра, возле дома №11/2 по ул. Лежена ее помощница обнаружила пакет, из которого выпала граната, предположительно, Ф-1.

По данным КП, сотрудники МАСС оцепили место обнаружения снаряда и отвели людей на безопасное расстояние. На место ЧП выехали саперы.

Граната является противопехотной и служит для поражения металлическими осколками. снаряд взрывается через несколько секунд после броска.

22 апреля снаряд для гранатомета нашли в магазине стройматериалов в Искитиме. Как сообщили в аварийно-спасательной службе, противотанковая граната РПГ-7С оказалась учебной.

 

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