Байден готов признать геноцид армян: Отношения с Турцией тогда испортятся
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Байден готов признать геноцид армян: Отношения с Турцией тогда испортятся

6:21:584/24/2021Фото: Бабель
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24 апреля состоятся памятные мероприятия, в которых Джо Байден намерен стать первым за 40 лет президентом США, публично признавшим факт геноцида.

Джо Байден в случае признания геноцида армян поссорится с Эрдоганом


В день памяти массового убийства армянского населения в 1915 году, американский президент планирует заявить о признании геноцида армян в Османской империи, об этом Байден сказал Эрдогану во время телефонного разговора.

24 апреля состоятся памятные мероприятия, в которых Джо Байден намерен стать первым за 40 лет президентом США, публично признавшим факт геноцида.

В то же время в пресс-службе Белого дома не была упомянута часть разговора лидеров США и Турции, где Байден говорит о своем намерении, пишет Bloomberg.

Отношения двух стран могут ухудшиться, если действительно признание геноцида армян будет официальным, а не вскользь, как это было с предшественниками нынешнего президента.

Турция и Азербайджан до сих пор не признают участия в событиях 1915 года, когда было убито от 660 тысяч до 1,5 миллиона представителей армянской национальности.

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признаниегеноцид армян
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