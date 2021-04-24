Байден готов признать геноцид армян: Отношения с Турцией тогда испортятся

В день памяти массового убийства армянского населения в 1915 году, американский президент планирует заявить о признании геноцида армян в Османской империи, об этом Байден сказал Эрдогану во время телефонного разговора.
24 апреля состоятся памятные мероприятия, в которых Джо Байден намерен стать первым за 40 лет президентом США, публично признавшим факт геноцида.
В то же время в пресс-службе Белого дома не была упомянута часть разговора лидеров США и Турции, где Байден говорит о своем намерении, пишет Bloomberg.
Отношения двух стран могут ухудшиться, если действительно признание геноцида армян будет официальным, а не вскользь, как это было с предшественниками нынешнего президента.
Турция и Азербайджан до сих пор не признают участия в событиях 1915 года, когда было убито от 660 тысяч до 1,5 миллиона представителей армянской национальности.