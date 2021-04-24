Все самые важные церковные праздники с 25 по 30 апреля: запреты на неделю и обязательные к выполнению дела. Все молитвы недели

25 апреля 2021 года православные празднуют Вербное воскресенье, следом за которым сразу начинается Страстная седмица - самый строгие период Великого поста.
События всей этой недели наполнены воспоминаниями последних событий, происходящим с Иисусом Христом в последние дни его жизни перед распятием и до самого его воскрешение.
Название "Страстная" эта неделя получила потому, что все эти дни были наполнены скорбными событиями и страстями - Предательство Иисуса Иудой, его осуждение, избиения, страдания на кресте и смерть.
Переживания всех этих событий призвано к тому. чтобы мы осознали всю грешность нашей жизни, чтобы смогли приблизится к Богу, укрепив свою веру в него.
Самый скорбный день этой недели - Страстная пятница. Именно в этот день Иисус принял смерть на кресте за все наши грехи, открыв нам путь к искуплению собственных грехов. За эту Божью милость, за то, что нам разрешено искупить свои грехи и возможность приблизиться к Богу, все верующие должны пережить этот день так, как и полагается - в глубоком почтении к тому, что было совершено Иисусом Христом. Он страдал на нас.
Все богослужения, проводимые на этой неделе в храмах, очень торжественны, печальны и полны духовного смысла. Все они сопровождаются чтениями отрывков из Евангелий, где были описаны эти события свидетелями происходящего.
Каждый день посвящен своим событиям.
Вся Страстная седмица должна быть прожита православными с особым трепетом и почтением. Каждый человек по мере своих сил долен ограничивать себя: в питании, в ленности, еще больше следует задуматься о своей душе и больше времени посвятить покаянным молитвам и чтению Евангелия.
Всю неделю запрещено веселиться, устраивать торжества, праздновать дни рождения, устраивать поминки. Ругаться и ссориться, закатывать скандалы и учинять конфликты. Запрещено отказывать в помощи тем, кто просит о ней. Запрещено нарушать правила Великого поста и вообще на Страстной седмице следует ограничивать себя в количестве еды. Рекомендуется лишь поддерживать силы.
Молитвы на Страстную седмицу
Молитва в Великий понедельник
«Господи Иисусе! Душой и сердцем всегда с Тобой каждый грешный на этой Земле. Возмолимся Тебе, вспоминая жертву Твою для всего рода человеческого. Милостью Твоей да обретем душевный покой, избавимся от демонов, нас с верного пути совращающих. Житие наше грешное, но Тобой управляемое, избавится от темноты и непросветленности. Аминь».
Молитва в Великий вторник
«Источник жизней наших, Господи! Услышь молитвы мои, к Тебе обращенные. Очисть меня от согрешений, спаси меня от помыслов нечистого. Источник жизни своей нашел я в молитвах к Тебе, Господи. Покаянно и смиренно прошу простить меня за свои поступки неблагочестивые, взываю к Святой Троице о защите и покровительстве надо мной. Аминь».
Молитва в Великую среду
«Леность свою осознаю, радуюсь каждому дню, прожитому во кресте. Велико мое покаяние. Даруй, Господи, страдания за нас принявший, спаси нас. Милость Твоя да распространится над челом каждого, войдет в души, смирит смятение и крик диавольский. Озарит светом небесным путь во тьме, да проведет нас путем безгреховным. Аминь».
Молитва в Великий четверг
«Слава Тебе, Господи! Помяни меня, грешного, в Царстве Твоем. Не позволь проискам нечистого поведать тайны и секреты Твои, запри на замок уста мои дерзновенные. Дай насладиться светом, с Небес исходящим, проникнуться мудростью в веках и научить сыновей и дочерей своих жить в праведности и безгреховности. Аминь».
Молитва в Великую пятницу
«Молитвой праведною да смирением христианским молю Тебя, Господи. Благослови меня на дела безгрешные, дай сил бороться с проявлениями негативными, не винить обидчиков своих и ставить их наказание на Волю Твою. Праведными молитвами воскрешаю Тебя ежедневно, молю за весь род людской, даруй нам всепрощение. Аминь».
Молитва в Великую Субботу
«Слава Господу нашему за Крест, за смерть Христа, за Воскресение Святое. Нет больше преград душе праведной, ибо смерть — лишь сон и упокоение. Помолимся же за души наши, за мир на Земле грешной, против козней дьявольских. Да не оставит нас Господь в наших метаниях, укажет дланью путь чрез темноту да к свету Божьему. Благослови нас, Господи. Аминь».