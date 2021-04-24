Все самые важные церковные праздники с 25 по 30 апреля: запреты на неделю и обязательные к выполнению дела. Все молитвы недели
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
24.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Все самые важные церковные праздники с 25 по 30 апреля: запреты на неделю и обязательные к выполнению дела. Все молитвы недели

7:20:184/24/2021Фото: Flickr
0

Все богослужения, проводимые на этой неделе в храмах, очень торжественны, печальны и полны духовного смысла. Все они сопровождаются чтениями отрывков из Евангелий, где были описаны эти события свидетелями происходящего.

собор, церковь, храм
С 26 апреля и до конца месяца - Страстная седмица Великого поста


25 апреля 2021 года православные празднуют Вербное воскресенье, следом за которым сразу начинается Страстная седмица - самый строгие период Великого поста.

События всей этой недели наполнены воспоминаниями последних событий, происходящим с Иисусом Христом в последние дни его жизни перед распятием и до самого его воскрешение.

Название "Страстная" эта неделя получила потому, что все эти дни были наполнены скорбными событиями и страстями - Предательство Иисуса Иудой, его осуждение, избиения, страдания на кресте и смерть.

Переживания всех этих событий призвано к тому. чтобы мы осознали всю грешность нашей жизни, чтобы смогли приблизится к Богу, укрепив свою веру в него.

Самый скорбный день этой недели - Страстная пятница. Именно в этот день Иисус принял смерть на кресте за все наши грехи, открыв нам путь к искуплению собственных грехов. За эту Божью милость, за то, что нам разрешено искупить свои грехи и возможность приблизиться к Богу, все верующие должны пережить этот день так, как и полагается - в глубоком почтении к тому, что было совершено Иисусом Христом. Он страдал на нас.

Все богослужения, проводимые на этой неделе в храмах, очень торжественны, печальны и полны духовного смысла. Все они сопровождаются чтениями отрывков из Евангелий, где были описаны эти события свидетелями происходящего.

Каждый день посвящен своим событиям.

Вся Страстная седмица должна быть прожита православными с особым трепетом и почтением. Каждый человек по мере своих сил долен ограничивать себя: в питании, в ленности, еще больше следует задуматься о своей душе и больше времени посвятить покаянным молитвам и чтению Евангелия.

Всю неделю запрещено веселиться, устраивать торжества, праздновать дни рождения, устраивать поминки. Ругаться и ссориться, закатывать скандалы и учинять конфликты. Запрещено отказывать в помощи тем, кто просит о ней. Запрещено нарушать правила Великого поста и вообще на Страстной седмице следует ограничивать себя в количестве еды. Рекомендуется лишь поддерживать силы.

Молитвы на Страстную седмицу


Молитва в Великий понедельник

«Господи Иисусе! Душой и сердцем всегда с Тобой каждый грешный на этой Земле. Возмолимся Тебе, вспоминая жертву Твою для всего рода человеческого. Милостью Твоей да обретем душевный покой, избавимся от демонов, нас с верного пути совращающих. Житие наше грешное, но Тобой управляемое, избавится от темноты и непросветленности. Аминь».

Молитва в Великий вторник

«Источник жизней наших, Господи! Услышь молитвы мои, к Тебе обращенные. Очисть меня от согрешений, спаси меня от помыслов нечистого. Источник жизни своей нашел я в молитвах к Тебе, Господи. Покаянно и смиренно прошу простить меня за свои поступки неблагочестивые, взываю к Святой Троице о защите и покровительстве надо мной. Аминь».

Молитва в Великую среду

«Леность свою осознаю, радуюсь каждому дню, прожитому во кресте. Велико мое покаяние. Даруй, Господи, страдания за нас принявший, спаси нас. Милость Твоя да распространится над челом каждого, войдет в души, смирит смятение и крик диавольский. Озарит светом небесным путь во тьме, да проведет нас путем безгреховным. Аминь».

Молитва в Великий четверг

«Слава Тебе, Господи! Помяни меня, грешного, в Царстве Твоем. Не позволь проискам нечистого поведать тайны и секреты Твои, запри на замок уста мои дерзновенные. Дай насладиться светом, с Небес исходящим, проникнуться мудростью в веках и научить сыновей и дочерей своих жить в праведности и безгреховности. Аминь».

Молитва в Великую пятницу

«Молитвой праведною да смирением христианским молю Тебя, Господи. Благослови меня на дела безгрешные, дай сил бороться с проявлениями негативными, не винить обидчиков своих и ставить их наказание на Волю Твою. Праведными молитвами воскрешаю Тебя ежедневно, молю за весь род людской, даруй нам всепрощение. Аминь».

Молитва в Великую Субботу

«Слава Господу нашему за Крест, за смерть Христа, за Воскресение Святое. Нет больше преград душе праведной, ибо смерть — лишь сон и упокоение. Помолимся же за души наши, за мир на Земле грешной, против козней дьявольских. Да не оставит нас Господь в наших метаниях, укажет дланью путь чрез темноту да к свету Божьему. Благослови нас, Господи. Аминь».

 

 

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
молитвапраздникизапретыстрастная неделястрастная седмица
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы часто ходите в храм?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Девочка упала с 22 этажа и разбилась: Перед смертью она говорила по телефону
    6:29:48 4/24/2021
    Девочка упала с 22 этажа и разбилась: Перед смертью она говорила по телефону
    Байден готов признать геноцид армян: Отношения с Турцией тогда испортятся
    6:21:58 4/24/2021
    Байден готов признать геноцид армян: Отношения с Турцией тогда испортятся
    Загадай самое заветное желание на падающие апрельские звезды Лириды : до 25 апреля и все они сбудутся до 25 мая
    6:20:54 4/24/2021
    Загадай самое заветное желание на падающие апрельские звезды Лириды : до 25 апреля и все они сбудутся до 25 мая
    Разницу между выходными и нерабочими днями объяснил россиянам юрист
    6:12:31 4/24/2021
    Разницу между выходными и нерабочими днями объяснил россиянам юрист
    Путин запретил россиянам работать в посольствах недружественных стран
    5:42:20 4/24/2021
    Путин запретил россиянам работать в посольствах недружественных стран
    27 апреля - Великий вторник-2021: можно ли работать, традиции православия и что можно кушать
    5:20:03 4/24/2021
    27 апреля - Великий вторник-2021: можно ли работать, традиции православия и что можно кушать
    Чиновница мэрии нашла гранату Ф-1 во время субботника в Новосибирске
    5:05:30 4/24/2021
    Чиновница мэрии нашла гранату Ф-1 во время субботника в Новосибирске
    Супер нежные открытки на День дочери 25 апреля от дизайнера и самые теплые поздравления
    4:52:59 4/24/2021
    Супер нежные открытки на День дочери 25 апреля от дизайнера и самые теплые поздравления
    Зеленский не приедет в Москву на встречу с Путиным: Киев объяснил причину
    4:48:18 4/24/2021
    Зеленский не приедет в Москву на встречу с Путиным: Киев объяснил причину
    БердскВ какую зону увезли убийц Ирины Синельниковой из Бердска ради Peugeot, рассказываем
    4:33:11 4/24/2021
    В какую зону увезли убийц Ирины Синельниковой из Бердска ради Peugeot, рассказываем