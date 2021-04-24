Путин запретил россиянам работать в посольствах недружественных стран
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Путин запретил россиянам работать в посольствах недружественных стран

5:42:204/24/2021
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Президент установил, что число сотрудников и персонала консульств и ведомств иностранных государств на территории России будет согласовываться с правительством РФ.

Владимир Путин принял меры против недружественных государств
Владимир Путин выступит уже сегодня


Владимир Путин 23 апреля подписал указ «О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств». Документ опубликован на официальном сайте Кремля.

Как сказано в указе, он нацелен на защиту интересов и безопасности России. Документ основывается на нескольких федеральных законах, в том числе «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств».

Президент установил, что число сотрудников и персонала посольств и госучреждений иностранных государств будет согласовываться с правительством РФ. С 23 апреля 2021 года ограничивается заключение трудовых договоров с консульствами и дипмиссиями. А ранее заключенные договоры придется расторгнуть.

Как говорится в указе, он вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до отмены установленных им мер воздействия (противодействия).

Дословно

1. Ограничить (включая установление при необходимости полного запрета) заключение дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями, представительствами государственных органов и государственных учреждений иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц (далее – недружественные иностранные государства), трудовых договоров, договоров о предоставлении труда работников (персонала) и иных гражданско-правовых договоров, на основании которых возникают трудовые отношения (далее – договоры), с физическими лицами, находящимися на территории Российской Федерации.

2. Установить, что количество физических лиц, которые находятся на территории Российской Федерации и с которыми могут быть заключены договоры, определяется Правительством Российской Федерации.

3. Договоры, заключенные до дня вступления в силу настоящего Указа с физическими лицами, количество которых превышает определенное Правительством Российской Федерации, подлежат прекращению.

4. Положения пунктов 1 и 3 настоящего Указа не распространяются на граждан недружественных иностранных государств, прибывающих (прибывших) из таких государств в качестве сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений, представительств государственных органов и государственных учреждений соответствующих недружественных иностранных государств.

5. Правительству Российской Федерации:

а) определить перечень недружественных иностранных государств, в отношении которых применяются меры воздействия (противодействия), установленные настоящим Указом;

б) определить количество физических лиц, которые находятся на территории Российской Федерации и с которыми могут быть заключены договоры;

в) вносить при необходимости предложения об изменении мер воздействия (противодействия), установленных настоящим Указом, и срока действия таких мер;

г) обеспечить контроль за соблюдением трудовых прав граждан Российской Федерации при прекращении в соответствии с пунктом 3 настоящего Указа договоров.

 

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