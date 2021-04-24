Когда высаживать томаты и перцы в теплицу в мае 2021: благоприятные и неблагоприятные даты по лунному календарю
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Когда высаживать томаты и перцы в теплицу в мае 2021: благоприятные и неблагоприятные даты по лунному календарю

8:20:154/24/2021Фото: Pixabay
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Температура воздуха и почва в теплицах к этому весеннему месяцу уже достаточно прогреты (около +20 днем)  и готовы принимать новых жильцов.

теплица
Май достаточно теплый месяц, чтобы начать высаживать рассаду в теплицу


В мае обычно начинается активная пересадки выросшей и готовой к пересадке рассады таких культур как помидоры и перцы.

Температура воздуха и почва в теплицах к этому весеннему месяцу уже достаточно прогреты (около +20 днем)  и готовы принимать новых жильцов.

Пересадка рассады помидоров в теплицу

Спустя 50-60 дней от момента появления всходов при правильно выращивании и соблюденных сроках пикирования рассады, помидоры можно начинать высаживать в теплицу. К этому моменту рассада должна иметь достаточно крепкий стебель высотой около 25-35 см, и, в идеале, на кустах должны набраться первые соцветия.
Благоприятные дни по: 1-2, 5-7, 12 мая.
После высадки рассады помидоров, лунки следует обильно полить и обработать растения средствами от фитофторы. Как только рассада хорошо укоренится и приживется, она пойдет в рост. Тогда ее нужно будет подвязать к опорам. Полив рекомендован 1 раз в 5-7 дней. Не забывайте о пасынковании - удалении лишних побегов для лучшего образования завязей.

Пересадка рассады перца в теплицу

Температурный режим для высадки перцев также должен быть на уровне +18...+20 градусов. От появления первых всходов перца для высадки в теплицы должно пройти от 50 до 100 дней- в зависимости от сорта перца. В среднем, начинают высаживать на 70-ый день. но можно и раньше, если внешний вид рассады вас устраивает - рассада должна быть сильно йи крепко развитой..
Благоприятные дни: 1-2, 5-7, 12, 15-17, 20-21, 24, 28-29 мая.

 

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