Когда высаживать томаты и перцы в теплицу в мае 2021: благоприятные и неблагоприятные даты по лунному календарю

В мае обычно начинается активная пересадки выросшей и готовой к пересадке рассады таких культур как помидоры и перцы.
Температура воздуха и почва в теплицах к этому весеннему месяцу уже достаточно прогреты (около +20 днем) и готовы принимать новых жильцов.
Пересадка рассады помидоров в теплицуСпустя 50-60 дней от момента появления всходов при правильно выращивании и соблюденных сроках пикирования рассады, помидоры можно начинать высаживать в теплицу. К этому моменту рассада должна иметь достаточно крепкий стебель высотой около 25-35 см, и, в идеале, на кустах должны набраться первые соцветия.
Пересадка рассады перца в теплицуТемпературный режим для высадки перцев также должен быть на уровне +18...+20 градусов. От появления первых всходов перца для высадки в теплицы должно пройти от 50 до 100 дней- в зависимости от сорта перца. В среднем, начинают высаживать на 70-ый день. но можно и раньше, если внешний вид рассады вас устраивает - рассада должна быть сильно йи крепко развитой..