Страстная пятница 2021: дата и что запрещено делать в самый строгий день Великого поста перед Светлой Пасхой
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Страстная пятница 2021: дата и что запрещено делать в самый строгий день Великого поста перед Светлой Пасхой

9:20:044/24/2021Фото: Pixabay
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Поскольку этот день преисполнен скорби, то запрещается в этот день что-либо есть, кроме хлеба и воды. Разумеется, если ваше здоровье вам позволяет это делать.

распятие
Страстная пятница - самый скорбный день в жизни каждого христианина


На последней неделе Великого поста, перед празднованием Пасхи, православными отмечается самый страшный и печальный день в году - Страстная пятница. В 2021 году эта дата выпала на 29 апреля.

Именно в эту пятницу состоялось осуждение Христа на смерть и его распятие, предваренное Его страданиями за грехи человеческие.

В этот день обязательно весь день идет богослужения, где по часам рассказывается, что происходило с Христов в последний день его жизни. Зачитываются выдержки из евангелий. Днем совершается вынос плащаницы, на которой с изображением гроба Иисусова. Плащаницу крестным ходом проносят вокруг здания храма, верующие двигаются за священником с зажженными свечами. Это самый печальный момент.

В это день никогда и нигде не звонят в колокола на колокольнях храмов.

Запреты Страстной пятницы


Поскольку этот день преисполнен скорби, то запрещается в этот день что-либо есть, кроме хлеба и воды. Разумеется, если ваше здоровье вам позволяет это делать. Весь день строго запрещено готовить пищу, работать, убираться по дому, стирать и так далее. Любая работа должна быть остановлена в этот день. Свободное время все нужно посвящать молитве и размышлениями о своих грехах.

Естественно, строго запрещены веселья в любых их проявлениях. Петь, танцевать, смеяться, шутить - все это расценивается. как неуважительно отношение к жертве и страданиям Христа. Существует народное поверье, что смеющиеся и веселящиеся в этот день - весь год потом будет плакать.

В этот день нужно делать как можно больше добрых дел, нельзя ругаться и ссориться, запрещено наказывать детей, тем более - физически. Запрещается мыться (кроме ежедневных гигиенических процедур), стричь или красить волосы, стричь ногти.

 

 

 

 

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