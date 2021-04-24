Удачные дни для пересадки томатов в теплицу и открытый грунт по лунному календарю в мае и июне 2021 года

Во второй половине весны можно начинать высаживать рассаду томатов в теплицу. А в июне и в открытый грунт. При высадке рассады опытные дачники ориентируются не только на температуру окружающего воздуха, но и на данные лунного календаря, т.к. он учитывает не только лунные фазы, но и прохождение Луны по знакам зодиака, которые, как известно, могут быть плодородными или неплодородными.
Высадку рассады можно производить в среднем через 50-60 дней после посева семян. К моменту пересадки рассада должна быть крепкой, с темно-зелеными листьями и первыми соцветиями. Высота рассады - около 25 сантиметров.
За несколько дней до пересадки рассаду прекращают поливать, а непосредственно перед высадкой обильно поливают - за час земляной ком размягчится достаточно, чтобы пересадка прошла наименее травматично для корневой системы.
Благоприятные дни для высадки рассады помидоров в теплицу
- 1, 3, 4, 13-15, 17-20, 24, 25 апреля
- 1, 2, 6, 7, 10-12, 15-17, 22-25 мая
- 1-3, 6-8, 11-13, 18-22 июня
Благоприятные дни для высадки рассады помидоров в открытый грунт
- 2, 15-21, 24 и 28-29 мая;
- 2-3 и 12-17 июня.
После высаживания томатов, нужно хорошо пролить место их посадки и обработать растения от вспышки фитофторы. Полив производить примерно 1 раз в неделю. Не забывайте подвязать рассаду по мере ее роста и вовремя пасынковать.