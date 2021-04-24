Прогноз погоды на лето 2021 по Западной Сибири: не ждите - жары не будет
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Прогноз погоды на лето 2021 по Западной Сибири: не ждите - жары не будет

8:35:304/24/2021Фото: https://pixnio.com/
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В июне западной половине Новосибирской области и большей части Алтая будет не выше средних значений в 17-18 градусов.

В июне температура выше нормы ожидается в восточной части Новосибирской области, большей части Томской, Кемеровской области и на востоке, северо-востоке Алтая


Синоптики не прогнозируют жаркой и засушливой погоды летом 2021 года в регионах Западной Сибири, где в прошлом году часть посевов пострадала из-за аномальной жары, сообщила 23 апреля на XXI Зерновом круглом столе начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик.

-Лето ожидается не жарким, наиболее теплым месяцем будет июнь, а июль, который климатически самый теплый месяц, уже не первый год предполагается в пределах нормы. <…> С учетом анализа климатических изменений этот год будет несколько ниже <показателей 2020 года>. Прогноз на сезон не настраивает на длительные периоды засушливой и жаркой погоды, - сказала она, и ее слова приводит ТАСС.

В мае температура будет выше нормы на северо-западе Томской области. В районах Новосибирской области - в пределах нормы, по югу Алтая и Кемеровской области температура ожидается ниже нормы на 1 градус. В северной части Новосибирской области ожидается дефицит осадков.

В июне температура выше нормы ожидается в восточной части Новосибирской области, большей части Томской, Кемеровской области и на востоке, северо-востоке Алтая. В западной половине Новосибирской области и большей части Алтая будет не выше средних значений в 17-18 градусов. На большей части территорий количество осадков планируется в пределах нормы. Исключение составляют крайние западные районы Новосибирской области и Алтайского края, где предполагается обильное количество осадков несколько выше нормы.
В августе температура ожидается в пределах нормы, количество осадков в крайних восточных районах Новосибирской, Кемеровской и Томской областях - в пределах нормы. Для Новосибирской области и Алтайского края это наиболее прохладный месяц с большим количеством осадков интенсивности выше среднего. Сентябрь предполагается в пределах климатической нормы, осадки выше нормы вновь фиксируют по западной половине Новосибирской области.

 

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