Первую цветную фотографию поверхности Марса с высоты 5,2 м показало NASA
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Первую цветную фотографию поверхности Марса с высоты 5,2 м показало NASA

10:16:244/24/2021Фото: НАСА / Лаборатория реактивного движения-Калтех
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Вертолет Ingenuity Mars сфотографировал его с помощью цветной камеры во время второго успешного летного испытания 22 апреля 2021 года.

Установленная в фюзеляже вертолета и направленная примерно на 22 градуса ниже горизонта, цветная камера высокого разрешения Ingenuity содержит сенсор с разрешением 4208 на 3120 пикселей


Это первое цветное изображение поверхности Марса, сделанное летательным аппаратом в воздухе. Вертолет Ingenuity Mars сфотографировал его с помощью цветной камеры во время второго успешного летного испытания 22 апреля 2021 года. В то время, когда это изображение находилось на высоте 17 футов (5,2 метра) над поверхностью и качалось (перемещая поле обзора камеры вверх) так что вертолет мог начать свой 7-футовый (2-метровый) перенос на запад - в сторону от марсохода. Изображение, а также вставка, показывающая крупным планом часть следов марсохода Perseverance и особенности поверхности Марса, демонстрируют полезность разведки марсианской местности с высоты птичьего полета.

Крупный план первого цветного изображения поверхности Марса, сделанного летательным аппаратом, когда он находился в воздухе

Извивающиеся параллельные пятна на поверхности раскрывают протектор шестиколесного вездехода. Сама настойчивость расположена вверху по центру, сразу за рамкой. «Поле братьев Райт» находится в непосредственной близости от тени вертолета, внизу в центре, с фактической точкой взлета вертолета чуть ниже изображения. Часть посадочных площадок на двух из четырех опор вертолета можно увидеть в левой и правой частях изображения, а небольшую часть горизонта можно увидеть в верхнем правом и левом углах.

Установленная в фюзеляже вертолета и направленная примерно на 22 градуса ниже горизонта, цветная камера высокого разрешения Ingenuity содержит сенсор с разрешением 4208 на 3120 пикселей, пишет NASA.

Вертолет Ingenuity Mars Helicopter был построен JPL, который также руководит этим демонстрационным технологическим проектом для штаб-квартиры НАСА. Его поддерживают Управление научных миссий НАСА, Управление миссий по исследованиям в области аэронавтики и Управление миссий по космическим технологиям. Исследовательский центр Эймса НАСА и Исследовательский центр Лэнгли предоставили значительный анализ летных характеристик и техническую помощь во время разработки Ingenuity. AeroVironment Inc., Qualcomm, Snapdragon и SolAero также предоставили помощь в проектировании и основных компонентах автомобилей. Вертолетная система доставки Mars была разработана и изготовлена ​​компанией Lockheed Space Systems, Денвер.

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первая цветная фотография Марса
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