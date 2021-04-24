Жанна Агузарова шокировала новым образом публику
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
24.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Жанна Агузарова шокировала новым образом публику

10:45:574/24/2021Фото: aguzarova_.az
0

Она пришла на вечеринку во время Московского международного кинофестиваля в необычном наряде и яркими алыми губами.

Жанна Агузарова на вечеринке


Звезда 90-х певица Жанна Агузарова поразила своих поклонников, опубликовав в своем инстаграме новый снимок. Экс-солистка группы «Браво» вышла на публику на White Party от журнала КиноРепортер, прошедшего во время Московского международного кинофестиваля.
Агузарова всегда шокировала публику своими космическими нарядами. В этот раз она была в белом жакете с яркими аппликациями, платке на шее, бусами и массивными браслетами, на руках – перчатки в сеточку.
На лице – яркий макияж с пышными алыми губами.
Поклонники не узнали Жанну и спрашивали:
Что с ней?
Что за чехол от самолета?
Что с тобой стало? Космо мутация!
Но другие писали, что она прекрасна – красотка наша и ценили ее талант и оригинальность.



 










Посмотреть эту публикацию в Instagram























 

Публикация от ✪ЖАННА АГУЗАРОВА Group (@aguzarova_.az)




Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
новый образ
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Интересно, а что звезды не должны стареть?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскНастоящая принцесса Александра вышла замуж за надежного Романа 23 апреля 2021 годав Бердске
    10:23:36 4/24/2021
    Настоящая принцесса Александра вышла замуж за надежного Романа 23 апреля 2021 годав Бердске
    Уникальные открытки на Вербное воскресенье 25 апреля 2021 и искренние поздравления
    10:20:53 4/24/2021
    Уникальные открытки на Вербное воскресенье 25 апреля 2021 и искренние поздравления
    Первую цветную фотографию поверхности Марса с высоты 5,2 м показало NASA
    10:16:24 4/24/2021
    Первую цветную фотографию поверхности Марса с высоты 5,2 м показало NASA
    Новое смертельное заболевание VEXAS встречается гораздо чаще у мужчин, чем думали раньше
    10:09:11 4/24/2021
    Новое смертельное заболевание VEXAS встречается гораздо чаще у мужчин, чем думали раньше
    Страстная пятница 2021: дата и что запрещено делать в самый строгий день Великого поста перед Светлой Пасхой
    9:20:04 4/24/2021
    Страстная пятница 2021: дата и что запрещено делать в самый строгий день Великого поста перед Светлой Пасхой
    Бердск25 апреля - Вербное воскресенье: Расписание богослужений в Преображенском храме Бердска в великий праздник
    8:37:42 4/24/2021
    25 апреля - Вербное воскресенье: Расписание богослужений в Преображенском храме Бердска в великий праздник
    БердскПрогноз погоды на лето 2021 по Западной Сибири: не ждите - жары не будет
    8:35:30 4/24/2021
    Прогноз погоды на лето 2021 по Западной Сибири: не ждите - жары не будет
    Когда высаживать томаты и перцы в теплицу в мае 2021: благоприятные и неблагоприятные даты по лунному календарю
    8:20:15 4/24/2021
    Когда высаживать томаты и перцы в теплицу в мае 2021: благоприятные и неблагоприятные даты по лунному календарю
    Все самые важные церковные праздники с 25 по 30 апреля: запреты на неделю и обязательные к выполнению дела. Все молитвы недели
    7:20:18 4/24/2021
    Все самые важные церковные праздники с 25 по 30 апреля: запреты на неделю и обязательные к выполнению дела. Все молитвы недели
    Девочка упала с 22 этажа и разбилась: Перед смертью она говорила по телефону
    6:29:48 4/24/2021
    Девочка упала с 22 этажа и разбилась: Перед смертью она говорила по телефону