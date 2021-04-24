Жанна Агузарова шокировала новым образом публику

Звезда 90-х певица Жанна Агузарова поразила своих поклонников, опубликовав в своем инстаграме новый снимок. Экс-солистка группы «Браво» вышла на публику на White Party от журнала КиноРепортер, прошедшего во время Московского международного кинофестиваля.
Агузарова всегда шокировала публику своими космическими нарядами. В этот раз она была в белом жакете с яркими аппликациями, платке на шее, бусами и массивными браслетами, на руках – перчатки в сеточку.
На лице – яркий макияж с пышными алыми губами.
Поклонники не узнали Жанну и спрашивали:
Что с ней?
Что за чехол от самолета?
Что с тобой стало? Космо мутация!
Но другие писали, что она прекрасна – красотка наша и ценили ее талант и оригинальность.
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