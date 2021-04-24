Очень опасную ошибку совершают гипертоники, узнай немедленно
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Очень опасную ошибку совершают гипертоники, узнай немедленно

10:59:494/24/2021Фото: https://pixnio.com/
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Оказалось, что гипертоники пребывают в неведении - им нельзя пить много воды.

-Любому гипертонику надо ограничивать воду, - заявил он


Оказалось, что гипертоники пребывают в неведении - им нельзя пить много воды.

-Для страдающих повышенным артериальным давлением - очень важен питьевой режим, - заявил врач и Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".

-Любому гипертонику надо ограничивать воду, - заявил он.

Он порекомендовал сократить суточную норму потребления соли до 2 граммов.

Ведь допустимое количество соли все, страдающие  от гипертонии получают из продуктов.

По нормам для здорового человека рекомендована ВОЗ норма соли в 5 граммов в сутки - это чайная ложка. Но нужно помнить, что сюда входит и соль, которую вы не видите - она прячется в продуктах и питье.

РЕКОМЕНДАЦИИ ГРАЖДАНАМ: О скрытой соли в продуктах питания - Роспотребнадзор 

Роспотребнадзор напоминает, что около 80% соли, которую человек потребляет ежедневно, приходится на так называемую «скрытую соль». Что такое «скрытая» соль? Эта та соль, которая скрывается в обработанных пищевых продуктах, таких как хлеб, печенье, сухие завтраки, колбасы, чипсы и так далее.


Только 20% от общего количества потребляемой нами соли приходится непосредственно на саму соль, которую мы добавляем в процессе приготовления пищи или за столом.

Большое количество соли изначально содержится в продуктах животного происхождения – мясе, рыбе, яйцах. Например, мясные блюда, приготовленные без соли, уже содержат ее около 3–4 г. Людям на бессолевой диете стоит учитывать эти моменты.

Физиологической нормой для человека считается употребление 5 г соли в день. В Европе и США, средний житель потребляет около 10 г., в России – 12 г соли в день. Больным гипертонической болезнью рекомендуется потреблять не более 1 г соли в день (если врач не предписал по-другому).

Некоторые болезни требуют бессолевой диеты или диеты с очень ограниченным содержанием соли. Это болезни почек, энурез или воспаление почечных клубочков, ожирение, отеки, некоторые болезни сердца и сосудов, гипертония, при которой необходимо вообще исключить соль.

По данным ВОЗ, чрезмерное потребление соли повышает риск сердечно-сосудистых и других неинфекционных заболеваний, таких как диабет, онкологические заболевания и хронические болезни легких.

Как снизить потребление соли на 20%

· Не солите блюда во время готовки. Это относится и к воде, в которой вы собираетесь варить макароны, овощи или рис.

· При готовке супов и бульонов не используйте бульонные кубики (в них содержится большое количество соли).

· Прежде чем добавить приправу к блюду, внимательно прочитайте этикетку. Готовые смеси специй чаще всего уже содержат в составе соль.

· Откажитесь от готовых соусов с высоким содержанием соли (кетчуп, соевый соус, французская горчица и т.п.).

· Уберите со стола солонку (и спрячьте ее подальше), но оставьте перечницу.

· Готовый томатный сок из магазина — низкокалорийный, но содержит недопустимо высокое количество соли. Включайте в рацион свежие помидоры или делайте несоленый томатный сок самостоятельно.

Содержание соли в 100 г продуктов:

· хлеб – около 1 г;

· сыр —1,5-3,5 г;

· копченые колбасы — 3-3,5 г;

· вареные колбасы и сосиски — 2-2,5 г;

· соленое сливочное масло — 1,5 г;

· мясные и овощные закусочные консервы – 1,5 г соли;

· рыбные консервы — 1,5-2 г;

· слабосоленая рыба и икра – 5-8 г;

· среднесоленая рыба — 9-14 г;

· рыба горячего копчения — 2 г;

· икра лососевых содержит 6 г соли.

Существует множество альтернатив соли, которые можно ввести в свой ежедневный рацион, чтобы уменьшить ее потребление. В качестве замены соли можно использовать пряные травы, специи, лимон, сок лайма, чеснок, овощную соль и др.

 

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solпить водугипертоники
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