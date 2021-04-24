После майских выходных с 1 по 10 мая школьникам России изменят календарный график учебы, заявление Минпросвещения

Российских школьников после 10 мая ждут изменения в расписание уроков, об этом стало известно РИА Новости из заявления Минпросвещения.
Причина изменения в календарном графике произойдет за счет того, что с 4 по 7 мая учащиеся должны были ходить в школы. Теперь же из учебы выпало три дня.
Напомним, что по просьбе главы Роспотребнадзора Анны Поповой президент Владимир Путин сделал майские праздники непрерывными. О чем подписал 23 апреля указ о нерабочих днях.
Первый день отдыха – 1 мая, последний -10 мая. На работу и в школу – 11 мая. Праздничными днями остаются 1 и 9 мая, поэтому если вы будете работать в эти даты, то вам положена повышенная оплата.
Так же Путин приказал сохранить зарплату россиянам в нерабочие дни с 4 по 7 мая.
Уже звучат предложения со стороны Совета Федерации ввести такой непрерывный отдых навсегда.
Указ о применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств
Владимир Путин подписал Указ «О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств».
Текст Указа:
В целях защиты интересов и безопасности Российской Федерации и в соответствии с федеральными законами от 30 декабря 2006 г. № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах» и от 4 июня 2018 г. № 127-ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств» постановляю:
1. Ограничить (включая установление при необходимости полного запрета) заключение дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями, представительствами государственных органов и государственных учреждений иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц (далее – недружественные иностранные государства), трудовых договоров, договоров о предоставлении труда работников (персонала) и иных гражданско-правовых договоров, на основании которых возникают трудовые отношения (далее – договоры), с физическими лицами, находящимися на территории Российской Федерации.
2. Установить, что количество физических лиц, которые находятся на территории Российской Федерации и с которыми могут быть заключены договоры, определяется Правительством Российской Федерации.