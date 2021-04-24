Егерь убил начальника ФСИН во время ссоры на охоте. Трагедия произошла в Забайкальском крае
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Егерь убил начальника ФСИН во время ссоры на охоте. Трагедия произошла в Забайкальском крае

11:36:094/24/2021Фото: pixabay
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По имеющимся данным, сегодня днём на одном из охотничьих угодий в ходе конфликта местный работник выстрелами из ружья убил двоих человек. В числе погибших – начальник управления ФСИН по Забайкальскому краю.

Ссора и убийство произошли на охоте


24 апреля 2021 года в правоохранительные органы поступило сообщение об убийстве двух человек в Карымском районе Забайкалья. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух человек).

По имеющимся данным, сегодня днём на одном из охотничьих угодий в ходе конфликта местный работник выстрелами из ружья убил двоих человек. В числе погибших – начальник управления ФСИН по Забайкальскому краю.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В связи с большим резонансом происшествия работу следователей на месте возглавил и.о. руководителя регионального следственного управления Алексей Вольный. Также на месте убийства работают следователи-криминалисты следственного управления.

Следователи задержали подозреваемого, с ним проводится работа. На месте происшествия изучаются и изымаются следы и предметы, имеющие значение для следствия.

Расследованием уголовного дела занимаются следователи отдела по расследованию особо важных дел.

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убийство на охотеначальник ФСИН
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