Егерь убил начальника ФСИН во время ссоры на охоте. Трагедия произошла в Забайкальском крае

24 апреля 2021 года в правоохранительные органы поступило сообщение об убийстве двух человек в Карымском районе Забайкалья. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух человек).
По имеющимся данным, сегодня днём на одном из охотничьих угодий в ходе конфликта местный работник выстрелами из ружья убил двоих человек. В числе погибших – начальник управления ФСИН по Забайкальскому краю.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В связи с большим резонансом происшествия работу следователей на месте возглавил и.о. руководителя регионального следственного управления Алексей Вольный. Также на месте убийства работают следователи-криминалисты следственного управления.
Следователи задержали подозреваемого, с ним проводится работа. На месте происшествия изучаются и изымаются следы и предметы, имеющие значение для следствия.
Расследованием уголовного дела занимаются следователи отдела по расследованию особо важных дел.