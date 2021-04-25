Божественной красоты открытки на Вербное воскресенье 25 апреля 2021 от дизайнера со словами поздравлений

Пусть дом хранит от бед всегда
Букетик вербы освященной.
Здоровой будет вся семья,
Счастливой, крепкой, защищенной.
Пусть те, кто дорог, рядом будут, Уйдут сомнения и грусть. Откройте душу Вашу чуду, Любовь и радость придут пусть.
Поздравляю с Вербным Воскресением!
Благодати, светлой радости, тепла.
На душе — спокойствия, смирения,
Пусть любовь, добро будет в сердцах.
Пусть здоровья только лишь крепчает,
Счастье дому дарит пусть Господь.
Пусть во всех делах Он помогает
Не пускает беды на порог.
Поздравляю с Вербным воскресеньем!
Пусть у вас все будет хорошо!
Чтобы этот светлый день весенний
К вам с теплом и радостью пришел!
Чтобы не было ни грусти, ни печали,
Лишь добро и мир в вашей семье!
Чтоб ничто вам жизнь не омрачало!
Благодать была чтоб в каждом дне!
С праздником добра и веры,
С Воскресеньем вербным!
Желаю, чтоб Господь хранил,
Здоровьем крепким наградил.
Добра в ваш дом, любви, достатка,
Согласия, во всем порядка.
Мира, счастья и любви,
Пусть вас Господь благословит!
Воскресенье вербное
Счастье пусть несет,
Радостным и хлебным
Сделает весь год!
Пусть откроет дверцу
Для любви, что свыше:
Если веришь сердцем —
То Господь услышит!
Источник: pozdravok.ru