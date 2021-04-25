Божественной красоты открытки на Вербное воскресенье 25 апреля 2021 от дизайнера со словами поздравлений
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Божественной красоты открытки на Вербное воскресенье 25 апреля 2021 от дизайнера со словами поздравлений

11:20:544/25/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Предлагаем вам красивые открытки для поздравления тех, кто разделит с вами праздник Входа Господня в Иерусалим 25 апреля 2021 года.

25 апреля - Вербное воскресенье дизайнерские открытки


Пусть дом хранит от бед всегда
Букетик вербы освященной.
Здоровой будет вся семья,
Счастливой, крепкой, защищенной.

Пусть те, кто дорог, рядом будут, Уйдут сомнения и грусть. Откройте душу Вашу чуду, Любовь и радость придут пусть.

25 апреля - Вербное воскресенье дизайнерские открытки

Поздравляю с Вербным Воскресением!
Благодати, светлой радости, тепла.
На душе — спокойствия, смирения,
Пусть любовь, добро будет в сердцах.

Пусть здоровья только лишь крепчает,
Счастье дому дарит пусть Господь.
Пусть во всех делах Он помогает
Не пускает беды на порог.

25 апреля - Вербное воскресенье дизайнерские открытки

Поздравляю с Вербным воскресеньем!
Пусть у вас все будет хорошо!
Чтобы этот светлый день весенний
К вам с теплом и радостью пришел!

Чтобы не было ни грусти, ни печали,
Лишь добро и мир в вашей семье!
Чтоб ничто вам жизнь не омрачало!
Благодать была чтоб в каждом дне!

25 апреля - Вербное воскресенье дизайнерские открытки

С праздником добра и веры,
С Воскресеньем вербным!
Желаю, чтоб Господь хранил,
Здоровьем крепким наградил.

Добра в ваш дом, любви, достатка,
Согласия, во всем порядка.
Мира, счастья и любви,
Пусть вас Господь благословит!

25 апреля - Вербное воскресенье дизайнерские открытки

Воскресенье вербное
Счастье пусть несет,
Радостным и хлебным
Сделает весь год!

Пусть откроет дверцу
Для любви, что свыше:
Если веришь сердцем —
То Господь услышит!

Источник: pozdravok.ru

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