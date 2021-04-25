25 апреля – День дочери: эксклюзивные открытки и самые нежные поздравления для принцессы

Дана мне Богом в жизни дочка —
Каких богатств еще желать?
Ведь счастье есть, я знаю точно.
Быть мамой — это благодать.
Моя кровинка, лишь хочу я, Чтоб у тебя сложилась жизнь: Любовь чтоб встретила большую, Свой отхватила главный приз!
С душой и с радостью трудилась,
Талант раскрыла, не тая.
Людей недобрых сторонилась.
И лучше чтоб была, чем я!
Доченька, родная,
Дружно поздравляем!
Счастья и здоровья
От души желаем,
А любовь пусть наша
В жизни согревает,
И успех по жизни
За тобой шагает!
Пусть тебе удача
Освещает путь,
Но про нас, родная,
Ты не позабудь!
Доченька родная, милая кровинка,
Мы тебе отдали сердца половинку.
Будь всегда счастливой, доброй и простой,
Искренней и честной, с любящей душой.
Пусть не гаснут в сердце вера и любовь,
Мир такой чудесный будет пред собой.
Коль дорога жизни будет нелегка,
Знай, что рядом наша твердая рука!
Дочурка любимая наша,
Пусть жизнь будет полною чашей,
Пусть множатся все достижения,
Пусть будет любовь и терпение.
Живи, чтобы всем наслаждаться,
Люби, чтобы в чувстве купаться,
Трудись, чтоб испытывать радость, —
Пусть будет всё в кайф, а не в тягость.
Чтоб нравились те, кто есть рядом,
Была за труды чтоб награда.
Пусть будет всё очень красиво,
Пусть жизнь будет дивное диво!
Доченька любимая,
Милый ангелочек.
Мы тобой, красавица,
Все гордимся очень.
Будь здоровой, заинька,
Радуй своих близких.
Оставайся солнышком,
Светлым и лучистым.
Пусть тебе сопутствуют
Счастье и удача.
Чтоб решались с легкостью
Сложные задачи.
Источник: pozdravok.ru