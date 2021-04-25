25 апреля – День дочери: эксклюзивные открытки и самые нежные поздравления для принцессы
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25 апреля – День дочери: эксклюзивные открытки и самые нежные поздравления для принцессы

9:10:444/25/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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День дочери – это праздник в кругу семьи, когда свою любовь к девочке могут лишний раз проявить её родители.

25 апреля – день дочери


Дана мне Богом в жизни дочка —
Каких богатств еще желать?
Ведь счастье есть, я знаю точно.
Быть мамой — это благодать.

Моя кровинка, лишь хочу я, Чтоб у тебя сложилась жизнь: Любовь чтоб встретила большую, Свой отхватила главный приз!

С душой и с радостью трудилась,
Талант раскрыла, не тая.
Людей недобрых сторонилась.
И лучше чтоб была, чем я!

25 апреля – день дочери

Доченька, родная,
Дружно поздравляем!
Счастья и здоровья
От души желаем,
А любовь пусть наша
В жизни согревает,
И успех по жизни
За тобой шагает!
Пусть тебе удача
Освещает путь,
Но про нас, родная,
Ты не позабудь!

25 апреля – день дочери

Доченька родная, милая кровинка,
Мы тебе отдали сердца половинку.
Будь всегда счастливой, доброй и простой,
Искренней и честной, с любящей душой.

Пусть не гаснут в сердце вера и любовь,
Мир такой чудесный будет пред собой.
Коль дорога жизни будет нелегка,
Знай, что рядом наша твердая рука!

25 апреля – день дочери

Дочурка любимая наша,
Пусть жизнь будет полною чашей,
Пусть множатся все достижения,
Пусть будет любовь и терпение.

Живи, чтобы всем наслаждаться,
Люби, чтобы в чувстве купаться,
Трудись, чтоб испытывать радость, —
Пусть будет всё в кайф, а не в тягость.

Чтоб нравились те, кто есть рядом,
Была за труды чтоб награда.
Пусть будет всё очень красиво,
Пусть жизнь будет дивное диво!

25 апреля – день дочери

Доченька любимая,
Милый ангелочек.
Мы тобой, красавица,
Все гордимся очень.

Будь здоровой, заинька,
Радуй своих близких.
Оставайся солнышком,
Светлым и лучистым.

Пусть тебе сопутствуют
Счастье и удача.
Чтоб решались с легкостью
Сложные задачи.



Источник: pozdravok.ru

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