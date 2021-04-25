Детской попкой по асфальту будут скатываться с горок ребятишки Бердска на новой площадке в городском парке Бердска? Смотрите видео
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Детской попкой по асфальту будут скатываться с горок ребятишки Бердска на новой площадке в городском парке Бердска? Смотрите видео

11:26:324/25/2021,Маргарита МартыноваФото: Маргариты Мартынова
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Уже сейчас малыши с родителями ходят вокруг и спрашивают, когда можно прокатиться. Монтажники обещают максимально быстро всё установить, но работы много.

Монтажники устанавливают детскую площадку в парке Бердска


В городском парке Бердска продолжается монтаж детской игровой площадке. «Курьер. Среда. Бердск» получил сообщение от бердчанки Елены.

- Вы видели, что в парке Бердска начали "обустраивать" детскую площадку? В прошлом году огромную часть парка закатали в асфальт, сказав, что потом здесь уложат мягкое покрытие и оборудуют детскую площадку. Вчера рабочие просто вбили в асфальт несколько горок. Никакого покрытия и в помине нет. Да и как его на асфальт уложить? Если дождь пойдет, то вода прям в покрытии и останется навсегда. Поэтому наши дети будут бегать по асфальту, скатываться с горок в асфальт, разбивать носы и коленки об асфальт. И все это под палящим солнцем, так как ни одного дерева в радиусе 100 метров нет. Спасибо большое от наших детей! - написала Елена.

«Курьер. Среда .Бердск» решил проверить, что происходит в парке. Строители устанавливают опоры. Работа ведется под руководством специалиста из Красноярска.

- Всё устанавливается строго по правилам, главное - безопасность детей. На асфальт будет уложено резиновое покрытие. Пока мы ставим сами конструкции, - рассказал мастер.

Горки красивые, их много. Уже сейчас малыши с родителями ходят вокруг и спрашивают, когда можно прокатиться. Монтажники обещают максимально быстро всё установить, но работы много. Детвора с нетерпением ждёт открытия нового игрового комплекса.

Директор ГЦКиД Бердска Елена Рущикова попросила не делать преждевременных выводов.

- Детский городок устанавливается строго по правилам, чтобы детям было безопасно. Давайте будем оценивать и делать выводы после того, как закончатся работы. Сейчас только самое начало, - ответила «Курьер. Среда. Бердск»  Елена Владимировна.

Малыши уже хотят играть на новой площадке
Красивые горки установят в парке
Конструкций привезли очень много
Горки пока не собраны

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