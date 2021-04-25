Prada: что за бренд и почему его сумки такие модные?
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Prada: что за бренд и почему его сумки такие модные?

1:00:114/25/2021,Мария РодченковаФото: www.flickr.com
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История этого итальянского бренда началась в 1913 году, когда Марио Прада открыл свой первый магазин с роскошными кожаными сумками и чемодана.

Сумки Prada занимают 9 место в рейтинге самых дорогих сумок мира


Prada - это один из известнейших европейских модных брендов, который создал Марио Прада в 1913 году. Сейчас особой популярностью пользуется не только одежда модного дома, но и обувь, и сумки. О том, почему они в моде и что за бренд их выпускает - в нашем материале.

История этого итальянского бренда началась в 1913 году, когда Марио Прада открыл свой первый магазин с роскошными кожаными сумками и чемодана. Он сделал ставку на богатых клиентов - они хотели приобрести уникальную вещь, которая не выйдет из моды несколько сезонов. Для своих сумок модельер использовал необычные материалы: кожу моржей, питона, панцирь черепахи, редкие породы деревьев, замшу и др. Со временем Прада открыл еще несколько магазинов, потому что продажи увеличивались с огромной скоростью. Модельер умел привлечь покупателей, изготавливая для них эксклюзивные и удобные сумки и чемоданы.

Самый главные этап развития бренда начался в конце 70-х, когда во главе модного дома встала Миучча Прада, внучка Марио. Она сумела кардинально изменить бренд, сделать более доступным и конкурентоспособным в духе времени. Плюс к этому, ей удалось прославить небольшой итальянский дом мод на весь мир, и теперь он - один из самых известных и узнаваемых.

Сумки Prada занимают 9 место в рейтинге самых дорогих сумок мира. Они всегда разрабатываются по уникальному дизайну, затем создается эскиз, в единую картину собираются кусочки ткани, кожи, замков, заклепок. Когда эскиз доведен до идеала, все детали сшиваются в один аксессуар. Их отличительная черта - изысканность, функциональность и простота, которая делает вещь еще более дорогой и стильной.

Одна из самых известных моделей бренда - нейлоновая небольшая сумка, которая появилась около 25 лет назад и почти сразу стала классикой. В ней сочетались минимализм и элегантность, что делало ее универсальной. Такую сумочку можно было носить с платьем или большим свитером и джинсами. Другая яркая модель - среднего размера квадратная сумка, которую нужно носить в руке. Она продавалась как в сдержанных тонах, так и в ярких и подходила под любые образы.

В 2021 году фэшн-эксперты сошлись во мнении, что главным must-have этого года является сумка Prada Cleo. Это немного усовершенствованный вариант нейлоновой сумки, выполненный в коже. Единственная деталь сумки - это треугольником с логотипом итальянского дома моды. По мнению, стилистов это универсальная модель для любого стиля.

Почему сам бренд Prada и его сумки так популярны? Потому и сейчас модный дом руководствуется все тем же принципом, что Марио Прада - сумка должна как минимум несколько лет не выходить из моды. Вот и современная продукция сделана по этому же принципу. Сумка Cleo будет актуальна и через 25 лет, как в случае с нейлоновой родственницей. А отличное качество материалов и пошива дают такого аксессуару долгую жизнь.

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