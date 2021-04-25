Драка дорожных рабочих с пьяными прохожими в Новосибирске попала на видео

В Новосибирске дорожные рабочие подрались с пьяными прохожими в ночь на субботу. Инцидент произошел в Октябрьском районе на пересечении улиц Кирова и Автогенной.
Предположительно, конфликт спровоцировали прохожие, которые "решили поучить дорожных рабочих жизни". Как сообщают очевидцы в АСТ-54, дорожные рабочие дали задирам "достойный отпор".
Видео ночной драки попало в сеть. На кадрах видно, что в потасовке участвуют несколько человек - дорожники отбивались от нападавших прохожих лопатами.
Инцидентом заинтересовались в полиции. Как сообщили в управлении МВД по Новосибирской области, ночью поступило сообщение, что одному сотруднику строительной компании "нанесены телесные повреждения в ходе уличного конфликта".
-По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение, - отметили в полицейском ведомстве, добавив, что устанавливают всех участников драки.