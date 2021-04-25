28 пациентов сгорели в ковидном госпитале, который полностью уничтожен после взрыва
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28 пациентов сгорели в ковидном госпитале, который полностью уничтожен после взрыва

10:56:314/25/2021Фото: Nso.ru
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Задержаны главврач больницы и начальник службы безопасности. Оказалось, что госпиталь не был оборудован системами пожарной безопасности и отделан легковоспламеняющимися материалами.

врачи
СМИ: в результате взрыва и пожара в больнице в Багдаде погибли 28 человек


В субботу вечером произошел взрыв в ковидном госпитале Багдада, которой спровоцировал пожар. Как сообщает телеканал Dijlah, погибли по меньшей мере 28 человек, более 50 пациентов пострадали.

Иракская комиссия по правам человека потребовала отставки министра здравоохранения страны.

По данным СМИ, взрыв произошел в хранилище с кислородными баллонами на втором этаже рядом с реанимацией. Здание больницы полностью выгорело изнутри. Во время пожара началась паника. 90 человек были спасены.

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми поручил провести тщательное расследование произошедшего. Задержаны главврач больницы и начальник службы безопасности. Оказалось, что госпиталь не был оборудован системами пожарной безопасности и отделан легковоспламеняющимися материалами.

 

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