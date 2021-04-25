В Германии ради сближения с Россией хотят закрыть украинскую тему

Премьер-министр земли Саксония в Германии Михаэль Кречмер высказал свое мнение по поводу отношений с Россией.
В интервью RT он рассказал, что Германии необходимо сближение с Россией, а в перспективе - создание единого европейского пространства от Атлантики до Владивостока.
Для обеих стран, по мнению Кречмера, необходимо постоянное сотрудничество. Россию и Германию связывает очень многое и конфликт на Украине не дает нормально развивать двухсторонние отношения.
Тема Украины должна быть решена и закрыта после установления в ней мирного процесса. Проблемы, которые возникают, нужно выявлять и решать сразу, не увязая в процессе, - добавил политик.