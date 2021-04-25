Завтра – Великий понедельник: что нужно сделать и что категорически запрещено 26 апреля 2021
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Завтра – Великий понедельник: что нужно сделать и что категорически запрещено 26 апреля 2021

4:20:194/25/2021Фото: pixabay
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Понедельник - то первый день Страстной седмицы. Вся эта неделя посвящается усердной работе над собой. Увеличивается время, посвященное чтению Евангелий, молитвам, духовной работе над собой. 

инжир
В понедельник Иисус иссушил бесплодную смоковницу


26 апреля 2021 года православным предстоит отмечать начало Страстной недели - Великий понедельник.

В это день на богослужениях читаются два отрывка из Евангелий, рассказывающие об иссушении Иисусом смоковницы и о предательстве Прекрасного Иосифа его родными братьями.

Иисус, пребывая в пустыне, набрел на очень красивую и пышную смоковницу. Захотев взять с неё плод, Он плодов не нашел. Смоковница оказалась бесплодной. Иисус иссушил дерево, сочтя его жизнь напрасной, и сравнил смоковницу с фарисеями. Они тоже живут пышно и красиво, но без веры в Господа не приносят совершенно никакой пользы и их жизнь совершенно бесполезна, поскольку не приносит никаких плодов.

Что касается Иосифа, то он подвергся предательству от своих родных братьев. Он с детства обладал Божьим даром предвидеть будущее и однажды сказал им. что видит себя выше их по положению. Братьев обуяла зависть и они продали Иосифа в рабство. По пути домой его одежду изорвали и перепачкали кровью, дома сообщили, что Иосифа растерзали голодные дикие звери. Когда в края, где жила семья Иосифа пришел страшный голод, они отправились в Египет. А там встретили Иосифа, который благодаря своему дару смог вырваться из рабства и стал правой рукой фараона. Так и сбылось его предсказание о его положении.

Что делают в этот день?


В этот день во всех храмах начинается чин мироварения. Длится это действие трое суток непрерывно, священники для молитвы сменяют друг друга. В составе миро насчитывается около 50 разных ингредиентов - это масла, душистые травы и смолы.

Люди в понедельник начинают заниматься уборкой дома, готовясь к празднованию Пасхи. В этот день всем предписано соблюдать сухоядение.

Что запрещено?


Понедельник - то первый день Страстной седмицы. Вся эта неделя посвящается усердной работе над собой. Увеличивается время, посвященное чтению Евангелий, молитвам, духовной работе над собой.

Строго запрещены веселье и праздники, запрещены поминки и посещения погостов.

Нельзя кого-то обижать, отказывать в оказании помощи, ругаться, произносить злые слова, испытывать негативные эмоции.

Запрещено нарушать требования Великого поста.

 

 

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