Пьяный водитель на "Ладе Ларгус" насмерть задавил 10-летнюю велосипедистку в Новосибирской области

В Венгеровском районе в субботу произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом 25 апреля сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.
В ведомстве рассказали, что накануне 19-летний водитель на «Лада Ларгус» в 18.40 сбил 10-летнюю девочку, которая ехала на велосипеде. Трагедия произошла на дороге между селом Новый Тартас и районным центром Венгерово.
По информации МВД, девочка ехала во встречном направлении по правовой полосе движения автомобиля.
Ребенок от полученных травм скончался в машине скорой помощи. Водитель "Лады" признался в содеянном.
Экспертиза показала у него алкогольное опьянение – 0, 170 мг/л в выдыхаемом воздухе. Полицейские составили протокол и поместили задержанного в спецприемник. Выяснили, что нигде не учится и не работает.
По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения». Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
справка
УК РФ Статья 264. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств
1. Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, -
наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
4. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно:
а) совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения;
б) сопряжено с оставлением места его совершения, -
наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.