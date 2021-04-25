Майские праздники когда начнутся и когда последний день в 2021 году: новый производственный календарь
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Майские праздники когда начнутся и когда последний день в 2021 году: новый производственный календарь

5:20:064/25/2021Фото: pixabay
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Также на "каникулы" отправляются и школьники. Это сочли целесообразным из-за того, что родители будут отдыхать дома.

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В этом году майские праздники продлятся дольше, чем обычно


В 2021 году, согласно новому указу Владимира Путина, майские праздники будут длиться с 1 по 10 мая включительно. Первый рабочий день - 11 мая 2021 года.

Такое решение президент принял после встречи с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой и вице-премьером Татьяной Голиковой.

На встрече было озвучено, что данное решение будет способствовать меньшему распространению коронавируса в России. Несмотря на то, что рост заболеваемости в стране приостановлен, сейчас, когда все будут отправляться на дачи проводить больше времени в людных местах, есть риск нарушить спад заболеваемости коронавирусом. В связи с этим президента Владимира Путина попросили поддержать предложение о том, чтобы период с 4 по 7 мая включительно, сделать выходными днями с сохранением средней заработной платы.

Соответствующий указ был Подписан 23 апреля 2021 года.

Таким образом, выходными днями объявлены все дни с 1 по 10 мая включительно. В двойном размере оплачиваться будут только 1 и 9 мая.

Также на "каникулы" отправляются и школьники. Это сочли целесообразным из-за того, что родители будут отдыхать дома.

 

 

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