Майские праздники когда начнутся и когда последний день в 2021 году: новый производственный календарь

В 2021 году, согласно новому указу Владимира Путина, майские праздники будут длиться с 1 по 10 мая включительно. Первый рабочий день - 11 мая 2021 года.
Такое решение президент принял после встречи с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой и вице-премьером Татьяной Голиковой.
На встрече было озвучено, что данное решение будет способствовать меньшему распространению коронавируса в России. Несмотря на то, что рост заболеваемости в стране приостановлен, сейчас, когда все будут отправляться на дачи проводить больше времени в людных местах, есть риск нарушить спад заболеваемости коронавирусом. В связи с этим президента Владимира Путина попросили поддержать предложение о том, чтобы период с 4 по 7 мая включительно, сделать выходными днями с сохранением средней заработной платы.
Соответствующий указ был Подписан 23 апреля 2021 года.
Таким образом, выходными днями объявлены все дни с 1 по 10 мая включительно. В двойном размере оплачиваться будут только 1 и 9 мая.
Также на "каникулы" отправляются и школьники. Это сочли целесообразным из-за того, что родители будут отдыхать дома.