Видео обрушения на трассу пешеходного моста появилось в Сети
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Видео обрушения на трассу пешеходного моста появилось в Сети

3:39:044/25/2021Фото: Hippopx
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Из-за пробитых колес у большегруза под Екатеринбургом потребуется строительство нового пешеходного перехода над трассой.

Под Екатеринбургом фура разрушила пешеходный мост


Под Екатеринбургом 24 апреля в темное время суток на трассе произошло обрушение пешеходного моста.

Момент происшествия попал на видео. На нем можно разглядеть, как после проезда большегруза MAN мост взлетает вверх, на нем отключается освещение и происходит падение его остатков на проезжую часть, которые полностью перекрывают дорогу.

В настоящее время с трассы уже убрали остатки сооружения. Автомобили передвигаются без помех.



Пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что у большегруза с прицепом, в котором находилось оборудование, в момент проезда под мостом лопнули два колеса. От того, что вес груза был существенный, у машины сработал механизм, который стал причиной разрушения переправы. Пострадавших в происшествии нет.

 
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разрушение мостасработавший механизм
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