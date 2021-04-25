Видео обрушения на трассу пешеходного моста появилось в Сети

Под Екатеринбургом 24 апреля в темное время суток на трассе произошло обрушение пешеходного моста.
Момент происшествия попал на видео. На нем можно разглядеть, как после проезда большегруза MAN мост взлетает вверх, на нем отключается освещение и происходит падение его остатков на проезжую часть, которые полностью перекрывают дорогу.
В настоящее время с трассы уже убрали остатки сооружения. Автомобили передвигаются без помех.
Пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что у большегруза с прицепом, в котором находилось оборудование, в момент проезда под мостом лопнули два колеса. От того, что вес груза был существенный, у машины сработал механизм, который стал причиной разрушения переправы. Пострадавших в происшествии нет.