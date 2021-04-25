Арестованный журналист Сальников собирает деньги на адвоката и считает свое дело «политической провокацией» в Новосибирске
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Арестованный журналист Сальников собирает деньги на адвоката и считает свое дело «политической провокацией» в Новосибирске

6:01:494/25/2021Фото: Типичный Новосибирск - VK
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После ролика журналиста, в котором он связывает влиятельных единороссов с криминалом, Николая Сальникова обвинили в мошенничестве.

Новосибирский журналист передал письмо из СИЗО


Николай Сальников передал письмо из следственного изолятора, в котором прогнозирует новые повороты в деле. Политической провокацией он назвал возбужденное против него дело о мошенничестве.

«Огромное спасибо вам всем!!! Мой комментарий на данный момент очень простой: Это большая политическая провокация. Через несколько недель в деле произойдет серьезный поворот. Я абсолютно ни в чем не виноват. Враг будет разбит, Победа будет за Нами. Можно открыть сбор пожертвований на услуги адвоката», — пишет Сальников.

Журналист настаивает на своей невиновности. Николая Сальникова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере и арестовали на срок до 16 июня.

Заявление на журналиста поступило от депутата горсовета из "Единой России" Александра Тарасова после того, как в эфир вышел сюжет о спортклубе «Успех».

Бизнесмен Сергей Проничев, которого задержали вместе с Сальниковым, по версии следствия, мог быть посредником в переговорах с представителями «Успеха», пишет Тайга.инфо.

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