Арестованный журналист Сальников собирает деньги на адвоката и считает свое дело «политической провокацией» в Новосибирске

Николай Сальников передал письмо из следственного изолятора, в котором прогнозирует новые повороты в деле. Политической провокацией он назвал возбужденное против него дело о мошенничестве.
«Огромное спасибо вам всем!!! Мой комментарий на данный момент очень простой: Это большая политическая провокация. Через несколько недель в деле произойдет серьезный поворот. Я абсолютно ни в чем не виноват. Враг будет разбит, Победа будет за Нами. Можно открыть сбор пожертвований на услуги адвоката», — пишет Сальников.
Журналист настаивает на своей невиновности. Николая Сальникова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере и арестовали на срок до 16 июня.
Заявление на журналиста поступило от депутата горсовета из "Единой России" Александра Тарасова после того, как в эфир вышел сюжет о спортклубе «Успех».
Бизнесмен Сергей Проничев, которого задержали вместе с Сальниковым, по версии следствия, мог быть посредником в переговорах с представителями «Успеха», пишет Тайга.инфо.