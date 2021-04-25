Великий пост-2021: дата окончания поста и дата Пасхи в мае
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Великий пост-2021: дата окончания поста и дата Пасхи в мае

7:20:544/25/2021Фото: Flickr
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Четверг - самый легкий день в Страстной неделе, так как предполагается большая затрата сил и энергии н генеральную уборку и приготовление блюд к Пасхе.

Пасха
Великий пост каждый год длится 48 дней


Празднование Пасхи в 2021 году выпадает на 2 мая. Значит Великий пост, который строго соблюдали все верующие люди, заканчивается 1 мая. Последние 6 дней поста - самые строгие. И это касается и приема пищи и времени, уделенного молитвам и духовной работе над собой.

Последняя неделя поста - Страстная. Каждый ее день принято усердно молиться и читать Евангелие - на каждый день свои отрывки. Именно в этот период люди четко понимать, для чего вообще установлен пост. Должны осознать свое назначение и новые правила жизни, к которым нас призывают Законы Божьи.

Весь период поста было запрещено употреблять в пищу продукты животного происхождения, воздерживаться от увеселительных и праздничных мероприятий, делать как можно больше добрых дел, приносить пользу ближним.

На Страстной неделе питание ограничивается до приема пищи 1 раза в день - вечером. Понедельник и в среду предписывается строгое сухоядение. Если здоровье позволяет, то в среду и пятницу необходимо вообще воздерживаться от приемов пищи, можно пить только воду. Если не можете - поддерживайте свои силы по принципу сухоядения.

Во вторник разрешены горячие блюда без растительного масла.

Четверг - самый легкий день в Страстной неделе, так как предполагается большая затрата сил и энергии н генеральную уборку и приготовление блюд к Пасхе. В этот день разрешено покушать дважды. Причем горячими блюдами с растительным маслом.

В субботу питаться тоже по принципу сухоядения. Можно есть овощи в сыром виде, фрукты и сухофрукты, орехи, мед, вода, хлеб.

В воскресенье 2 мая 2021 года начинается празднование Пасхи. Все ограничения поста снимаются.

 

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