"Он полз, а они уехали": Маршрутки отказались везти инвалида без ног в Новосибирске. Смотрите видео

В Новосибирске водители маршруток отказались везти инвалида без ног. Он полз к маршруткам, но они уезжали, рассказал в паблике «ЧП Новосибирск», подтвердив сообщение снятым видео.
Это произошло на площади Калинина 25 апреля. Сначала инвалид попытался зайти в маршрутку №17, но водитель уехал. Потом он дополз до маршрутки №72. Та не остановилась, хотя пассажиры просили об этом.
Тогда мужчина без ног с трудом забрался в автобус №147 и все-таки уехал.
«Он полз к маршрутке, люди попросили водителя подождать, а он демонстративно уехал. Мужчина был совершенно трезвый», — рассказала очевидица.