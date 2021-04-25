"Он полз, а они уехали": Маршрутки отказались везти инвалида без ног в Новосибирске. Смотрите видео
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"Он полз, а они уехали": Маршрутки отказались везти инвалида без ног в Новосибирске. Смотрите видео

4:20:144/25/2021Фото: Скриншот
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Сначала инвалид попытался зайти в маршрутку №17, но водитель уехал. Потом он дополз до маршрутки №72. Та не остановилась, хотя пассажиры просили об этом. 

Человек без ног был трезвым, ему нужно было уехать с площади Калинина


В Новосибирске водители маршруток отказались везти инвалида без ног. Он полз к маршруткам, но они уезжали, рассказал в паблике «ЧП Новосибирск», подтвердив сообщение снятым видео.

Это произошло на площади Калинина 25 апреля. Сначала инвалид попытался зайти в маршрутку №17, но водитель уехал. Потом он дополз до маршрутки №72. Та не остановилась, хотя пассажиры просили об этом.

Тогда мужчина без ног с трудом забрался в автобус №147 и все-таки уехал.

«Он полз к маршрутке, люди попросили водителя подождать, а он демонстративно уехал. Мужчина был совершенно трезвый», — рассказала очевидица.

 

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Почему водители отказались везти человека без ног?

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