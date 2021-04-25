Американские армяне вышли на улицы после признания Байденом геноцида своего народа

Джо Байден оказался самым исполнительным перед избирателями, которым обещал признание геноцида армян Османской империей в 1915 году.
В тексте, который зачитывал американский лидер были слова о том, что кровавые события 106-летней давности произошли до того, как появилась современная Турция. Также Байден предупредил Эрдогана о том, что официально признает факт геноцида.
«Начиная с 24 апреля 1915 года, после ареста армянской интеллигенции и лидеров общин в Константинополе османскими властями, 1,5 миллиона армян были депортированы и убиты. Американский народ чтит всех армян, погибших в результате геноцида», - сказано в заявлении.Не успела декларация появится на сайте Белого дома, как армянская диаспора высыпала на улицы.
В ответ глава Турции Реджеп Эрдоган и глава МИД страны Мевлют Чавушоглу выпустили ответные заявления с обвинениями в сторону США о вмешательстве во внутренние дела.