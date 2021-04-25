Американские армяне вышли на улицы после признания Байденом геноцида своего народа
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Американские армяне вышли на улицы после признания Байденом геноцида своего народа

4:50:104/25/2021
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Турция закрыла диппредставительства США в стране, чтобы не вызвать около них массовых протестов.

Джо Байден признал факт геноцида


Джо Байден оказался самым исполнительным перед избирателями, которым обещал признание геноцида армян Османской империей в 1915 году.

В тексте, который зачитывал американский лидер были слова о том, что кровавые события 106-летней давности произошли до того, как появилась современная Турция. Также Байден предупредил Эрдогана о том, что официально признает факт геноцида.

«Начиная с 24 апреля 1915 года, после ареста армянской интеллигенции и лидеров общин в Константинополе османскими властями, 1,5 миллиона армян были депортированы и убиты. Американский народ чтит всех армян, погибших в результате геноцида», - сказано в заявлении.
Не успела декларация появится на сайте Белого дома, как армянская диаспора высыпала на улицы.

В ответ глава Турции Реджеп Эрдоган и глава МИД страны Мевлют Чавушоглу выпустили ответные заявления с обвинениями в сторону США о вмешательстве во внутренние дела.

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армянегеноцид
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