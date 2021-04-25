Как легко пережить магнитные бури в мае 2021: на какие даты выпала самая сильная вспышка на Солнце

Прогнозы на май 2021 года выглядят не очень оптимистично для метеозависимых. В этом месяце сделан прогноз на 4 бури, они будут средними и сильными, при этот затяжными - на по 1 дню.
На начало месяца прогнозируется сильная буря - она пройдет 3 и 4 мая, сила ударов будет равна 4 баллам.
Вторая буря - средняя по силе, около 3 баллов - 8 и 9 мая 2021 года.
Третья буря, самая сильная и очень затяжная, продлится 6 суток - с 11 по 17 мая 2021 года, сила ударов будет колебаться, но мощность составит 5 баллов.
И в конце месяца - 31 мая 2021 года стоит ожидать суточную трехбалльную бурю.
Метеозависимым людям следует запомнить неблагоприятные даты и заранее начинать подготовку к бурям. Рекомендуется наладить ваше питание, начав питаться по времени и ввести правильные продукты питания, отказаться от фастфуда, кофе и алкоголя, снизить количество выкуриваемых сигарет или вообще отказаться от курения.
Рекомендуется беречь свои нервы и контролировать эмоции, во время бурь могут развиваться депрессивные состояния, повышается раздражительность, появляется бессонница и апатия.
Постарайтесь больше времени проводить на свежем воздухе - больше гуляйте и проветривайте комнаты перед сном.
Если вас сильно изматывают бури, рекомендуется пройти обследование у врачей и выявить проблемы, которые обостряются во время магнитных бурь, установить их причины.