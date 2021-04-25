Когда сажать огурцы по лунному календарю в мае — июне 2021 года
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Когда сажать огурцы по лунному календарю в мае — июне 2021 года

10:20:224/25/2021Фото: pixabay
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Огурцы - достаточно теплолюбивая и капризная овощная культура. Приступать к высадке надо очень аккуратно.

огурцы
Огурцы можно высаживать на улицу уже тогда, когда становится по-настоящему тепло


Огуречная рассада довольно капризна. Она может погибнуть, если вы ее высадили неправильно и не в те температурные режимы. Если вы высаживали ее в общий ящик, а затем неправильно пикировали и т.д.

Рекомендуется проводить посев сразу в индивидуальные торфяные горшочки, чтобы не трогать нежную корневую систему, либо сеять непосредственно огурцы в грунт или теплицу, если позволяют температуры.

Если вы выращивали рассаду, то до момента ее пересадки на постоянное место должно пройти около 30-35 дней.

Желательно также учитывать благоприятные и неблагоприятные дни по лунному календарю, так как он учитывает не тоько фазу луны, но и ее нахождение в плодородном или неплодородном знаке зодиака.

Высадка огурцов в мае 2021 года


Благоприятные дни —  5, 6, 7, 15, 16, 17, 22, 23, 24 и 25 мая.


Самые плохие дни: 10, 11, 12 и 26 мая.

Высадка огурцов в июне 2021 года года

Благоприятные дни:  2, 3, 6, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 29, 30 июня.

Самые плохие дни: 9, 10, 11 и 24 июня.

 

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