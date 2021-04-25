Когда сажать огурцы по лунному календарю в мае — июне 2021 года

Огуречная рассада довольно капризна. Она может погибнуть, если вы ее высадили неправильно и не в те температурные режимы. Если вы высаживали ее в общий ящик, а затем неправильно пикировали и т.д.
Рекомендуется проводить посев сразу в индивидуальные торфяные горшочки, чтобы не трогать нежную корневую систему, либо сеять непосредственно огурцы в грунт или теплицу, если позволяют температуры.
Если вы выращивали рассаду, то до момента ее пересадки на постоянное место должно пройти около 30-35 дней.
Желательно также учитывать благоприятные и неблагоприятные дни по лунному календарю, так как он учитывает не тоько фазу луны, но и ее нахождение в плодородном или неплодородном знаке зодиака.
Высадка огурцов в мае 2021 года
Благоприятные дни — 5, 6, 7, 15, 16, 17, 22, 23, 24 и 25 мая.
Самые плохие дни: 10, 11, 12 и 26 мая.
Высадка огурцов в июне 2021 года года
Благоприятные дни: 2, 3, 6, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 29, 30 июня.
Самые плохие дни: 9, 10, 11 и 24 июня.