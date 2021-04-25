Выпускной бал 2021 в Бердске: Стали известны даты последнего звонка и вручения аттестатов выпускникам школ

Начальник управления образования Бердска Михаил Каркавин подписал приказ об окончании учебного года 2020-2021 годов. Документ есть в распоряжении «Курьер. Среда. Бердск».
В приказе прежде всего речь идет о том, как будут вручать аттестаты и праздновать окончание школы ученики выпускных классов — 9-х и 11-х.
Торжественные мероприятия, посвященные последнем звонку в бердских школах пройдут 22 мая. Аттестаты 9-классникам вручат 24 июня, а 11-классникам — на следующий день, 25 июня.
Приказ предписывает директорам школ организовать торжества для выпускников по случаю окончания школы с учетом ограничительным мер в связи с распространением коронавируса. Каждая школа обязана предоставить в управление образования график выпускных вечеров, принять все меры безопасности и недопустить нарушений общественного порядка во время празднования.
- Не допускать употребление алкогольных напитков при проведении последних звонков и церемонии вручения аттестатов, - сказано в приказе, подписанном Михаилом Каркавиным.
Контроль за исполнением предписаний он оставил за собой.
Пока неизвестно, будет ли проводиться общегородской выпускной для 11-классников бердских школ. Напомним, что в докивдные времена праздник проходил на площади Горького с участием нарядных выпускников, их родителей и первых лиц города. По сути выпускной был общегородским праздником с концертом, вальсом и вручением медалей лучшим ученикам.