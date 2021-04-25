Выпускной бал 2021 в Бердске: Стали известны даты последнего звонка и вручения аттестатов выпускникам школ
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Выпускной бал 2021 в Бердске: Стали известны даты последнего звонка и вручения аттестатов выпускникам школ

5:29:474/25/2021,Анастасия СолодковаФото: Курьер. Среда. Бердск
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Употреблять алкоголь во время торжеств запретил приказом начальник бердского управления образования Михаил Каркавин. Коронавирусные ограничения следует соблюдать.

Мэр Бердска Евгений Шестернин обычно поздравлял медалистов на главной сцене


Начальник управления образования Бердска Михаил Каркавин подписал приказ об окончании учебного года 2020-2021 годов. Документ есть в распоряжении «Курьер. Среда. Бердск».

В приказе прежде всего речь идет о том, как будут вручать аттестаты и праздновать окончание школы ученики выпускных классов — 9-х и 11-х.

Торжественные мероприятия, посвященные последнем звонку в бердских школах пройдут 22 мая. Аттестаты 9-классникам вручат 24 июня, а 11-классникам — на следующий день, 25 июня.

Приказ предписывает директорам школ организовать торжества для выпускников по случаю окончания школы с учетом ограничительным мер в связи с распространением коронавируса. Каждая школа обязана предоставить в управление образования график выпускных вечеров, принять все меры безопасности и недопустить нарушений общественного порядка во время празднования.

- Не допускать употребление алкогольных напитков при проведении последних звонков и церемонии вручения аттестатов, - сказано в приказе, подписанном Михаилом Каркавиным.

Контроль за исполнением предписаний он оставил за собой.

Пока неизвестно, будет ли проводиться общегородской выпускной для 11-классников бердских школ. Напомним, что в докивдные времена праздник проходил на площади Горького с участием нарядных выпускников, их родителей и первых лиц города. По сути выпускной был общегородским праздником с концертом, вальсом и вручением медалей лучшим ученикам.

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