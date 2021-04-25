Помощи у Путина просит застрявшая в Новосибирске фермерша из Австралии. Смотрите видео
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
25.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Помощи у Путина просит застрявшая в Новосибирске фермерша из Австралии. Смотрите видео

6:31:214/25/2021Фото: Скриншот
0

Желание производить качественные продукты для россиян привлекло австралийскую семью к жизни в российской глубинке. Но возникли сложности с гражданством.

Австралийка обратилась к Путину с просьбой о гражданстве


Четыре года назад семья фермеров из Австралии решила перебраться на другой материк и начать производить качественные продукты. Для этого австралийцы переехали в Россию и начали изучать русский язык.

Последние два года они находятся в Новосибирске, где учатся общаться на языке местного населения. Срок действия визы подходит к концу и желание жить в России может остаться невыполнимым.

Сабрина Хэйр обратилась к президенту России с просьбой посодействовать в получении российского гражданства.

Родители девушки уехали на родину чтобы продать ферму, а пандемия сделала невозможным их возвращение обратно. Находящиеся в Турции представители старшего поколения фермеров не могут въехать в Россию.

Девушка просит Путина помочь семье воссоединиться и остаться в стране на законных правах.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
русский языкгражданствофермеры
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Президент поможет?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Молитва на исполнение желания в день Блаженной Матроны Московской 2 мая 2021 года
    6:20:30 4/25/2021
    Молитва на исполнение желания в день Блаженной Матроны Московской 2 мая 2021 года
    С Днем сметчика открытки и поздравления для профессионалов на 26 апреля
    6:16:43 4/25/2021
    С Днем сметчика открытки и поздравления для профессионалов на 26 апреля
    Яйца и говядина подскочили в цене, подешевели живые лошади в Новосибирской области
    6:11:38 4/25/2021
    Яйца и говядина подскочили в цене, подешевели живые лошади в Новосибирской области
    Арестованный журналист Сальников собирает деньги на адвоката и считает свое дело «политической провокацией» в Новосибирске
    6:01:49 4/25/2021
    Арестованный журналист Сальников собирает деньги на адвоката и считает свое дело «политической провокацией» в Новосибирске
    Деньги раздает Собянин пожилым москвичам за прививку от коронавируса
    5:42:48 4/25/2021
    Деньги раздает Собянин пожилым москвичам за прививку от коронавируса
    БердскВыпускной бал 2021 в Бердске: Стали известны даты последнего звонка и вручения аттестатов выпускникам школ
    5:29:47 4/25/2021
    Выпускной бал 2021 в Бердске: Стали известны даты последнего звонка и вручения аттестатов выпускникам школ
    Майские праздники когда начнутся и когда последний день в 2021 году: новый производственный календарь
    5:20:06 4/25/2021
    Майские праздники когда начнутся и когда последний день в 2021 году: новый производственный календарь
    Американские армяне вышли на улицы после признания Байденом геноцида своего народа
    4:50:10 4/25/2021
    Американские армяне вышли на улицы после признания Байденом геноцида своего народа
    Завтра – Великий понедельник: что нужно сделать и что категорически запрещено 26 апреля 2021
    4:20:19 4/25/2021
    Завтра – Великий понедельник: что нужно сделать и что категорически запрещено 26 апреля 2021
    "Он полз, а они уехали": Маршрутки отказались везти инвалида без ног в Новосибирске. Смотрите видео
    4:20:14 4/25/2021
    "Он полз, а они уехали": Маршрутки отказались везти инвалида без ног в Новосибирске. Смотрите видео