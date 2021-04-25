Помощи у Путина просит застрявшая в Новосибирске фермерша из Австралии. Смотрите видео

Четыре года назад семья фермеров из Австралии решила перебраться на другой материк и начать производить качественные продукты. Для этого австралийцы переехали в Россию и начали изучать русский язык.
Последние два года они находятся в Новосибирске, где учатся общаться на языке местного населения. Срок действия визы подходит к концу и желание жить в России может остаться невыполнимым.
Сабрина Хэйр обратилась к президенту России с просьбой посодействовать в получении российского гражданства.
Родители девушки уехали на родину чтобы продать ферму, а пандемия сделала невозможным их возвращение обратно. Находящиеся в Турции представители старшего поколения фермеров не могут въехать в Россию.
Девушка просит Путина помочь семье воссоединиться и остаться в стране на законных правах.