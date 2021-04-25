Коронавирус отступает в Бердске: сколько больных выявили за сутки на 25 апреля

Как сообщили "Курьер. Среда. Бердск" в оперативном штабе, за последние сутки на 25 апреля в городе зарегистрирован 1 зараженный коронавирусом. Всего в Бердске официально зарегистрировано 1688 случаев заболевания новой инфекцией.
По данным оперативного штаба на воскресенье в Бердске под медицинским наблюдением находится 41 жителей города. Тестов взято - 0. Выздоровевших и выписанных зарегистрировано на сегодняшний день 1602 пациента.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в субботу в Бердске тоже было зарегистрирован один заразившийся.