Аномальная жара надвигается на некоторые регионы России

Аномально теплая погода ожидается на северо-востоке Коми, на севере Урала и в Ямало-Ненецком автономном округе в ближайшие дни. Температура будет выше нормы на 8-10 градусов, на Чукотке теплая погода ожидается 27 апреля, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"На северо-востоке Коми, на севере Урала, в Ямало-Ненецком автономном округе будет очень теплая погода - на 8-10 градусов выше нормы. Очень теплая, конечно, в северном исполнении", - сообщил он.
По словам Вильфанда, очень тепло в данных регионах будет по меньшей мере до вторника включительно.
Теплая погода также прогнозируется на Таймыре в ближайшие дни. "На Таймыре невероятно тепло - максимальная температура будет около 0 градусов на севере; на юге - даже до 4-5 градусов", - отметил он.
Анамально теплая погода на Чукотке продлится всего лишь один день. "Будут в прямом смысле забрасываться очень теплые воздушные массы, температура будет выше нормы на 10, даже на 15 градусов. Температура фантастическая - 15-16 градусов будет, но только один день", - сообщил метеоролог.