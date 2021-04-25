Аномальная жара надвигается на некоторые регионы России
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Аномальная жара надвигается на некоторые регионы России

10:15:064/25/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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На северо-востоке Коми, на севере Урала, в Ямало-Ненецком автономном округе будет очень теплая погода - на 8-10 градусов выше нормы. Очень теплая, конечно, в северном исполнении.

По словам Вильфанда, очень тепло в данных регионах будет по меньшей мере до вторника включительно


Аномально теплая погода ожидается на северо-востоке Коми, на севере Урала и в Ямало-Ненецком автономном округе в ближайшие дни. Температура будет выше нормы на 8-10 градусов, на Чукотке теплая погода ожидается 27 апреля, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На северо-востоке Коми, на севере Урала, в Ямало-Ненецком автономном округе будет очень теплая погода - на 8-10 градусов выше нормы. Очень теплая, конечно, в северном исполнении", - сообщил он.

По словам Вильфанда, очень тепло в данных регионах будет по меньшей мере до вторника включительно.

Теплая погода также прогнозируется на Таймыре в ближайшие дни. "На Таймыре невероятно тепло - максимальная температура будет около 0 градусов на севере; на юге - даже до 4-5 градусов", - отметил он.

Анамально теплая погода на Чукотке продлится всего лишь один день. "Будут в прямом смысле забрасываться очень теплые воздушные массы, температура будет выше нормы на 10, даже на 15 градусов. Температура фантастическая - 15-16 градусов будет, но только один день", - сообщил метеоролог.

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погодааномальное тепло
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