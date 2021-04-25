Рекламный щит упал на 9-летнюю школьницу

Следственным отделом по г. Мытищи ГСУ СК России по Московской области проводится доследственная проверка по факту травмирования 9-летней девочки, в результате падения на нее рекламного щита.
По предварительным данным, 23 апреля 2021 года девочка с мамой переходила дорогу по пешеходному переходу на ул. Проспект космонавтов в г. Мытищи. В результате порыва ветра рекламный щит, находившийся рядом с местонахождением ребенка, упал со столба на девочку. После обращения в местную больницу, ребенок был госпитазирован, врачи констатировали у девочки закрытую черепно-мозговую травму.
В настоящее время по материалу проверки проводятся проверочные мероприятия, направление на установление всех причин произошедшего. Следователем проведен осмотр места происшествия, опрошена мать девочки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.