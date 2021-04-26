26 апреля - День чернобыльской трагедии. Памятные фото и слова поддержки
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
25.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

26 апреля - День чернобыльской трагедии. Памятные фото и слова поддержки

1:00:184/26/2021Фото: bipbap
0

Была загрязнена территория площадью 160 000 квадратных километров — северная часть Украины, запад России и Белоруссия. Около 400 тысяч человек были эвакуированы из зоны бедствия.

Памятная дата 26 апреля

26 апреля на Чернобыльской атомной электростанции произошла крупнейшая в мире техногенная катастрофа. Было выброшено в атмосферу около 190 тонн радиоактивных веществ. Опасные радиоактивные вещества выделялись в окружающую среду из-за пожара, длившегося почти две недели. Население Чернобыля подверглось облучению в 90 раз большему, чем население Хиросимы после взрыва атомной бомбы.

Чернобыль — боль наша большая,
Его мы помним и скорбим,
Сегодня память пострадавших
Своим молчанием почтим. Не будет пусть трагедий страшных,
Пролитых слез и катастроф,
Сюрпризы пусть судьба нам дарит,
Не будет мир пускай суров. *** Однажды в новостях сказали
О том, что Сообщило МЧС:
Взорвался атомный реактор
На чернобыльской ЧАЭС. Мировая катастрофа охватила шар земной.
Люди в экстренном порядке покидали дом родной.
Тихо струйками сочась, радиация стремилась
Чтобы Припять покорилась и навеки ей сдалась.

Люди бросили строенья, Лишь в ногах нашли спасенье. И поэтому отныне пусть помнят взрослые и дети День чернобыльской трагедии.

26 апреля - День чернобыльской трагедии

На дворе стоял апрель,
Все шло привычным чередом!
Вдруг взрыв ужасный прогремел:
Что делать? Как? А что потом? Увы, трагедия случилась,
Погибли люди, пострадали,
Планета наша облучилась,
И в панику все люди впали! Последствий было страшных много,
И до сих пор мы видим их!
Пусть это будет нам уроком,
Наукой жесткой для других!

26 апреля - День чернобыльской трагедии

Взрыв, испуг, а дальше — крик,
Ведь вдруг авария случилась,
И жизнь перевернулась вмиг,
Ведь вся держава облучилась! Мы будем помнить эту дату,
Стараясь впредь не повторять
Ошибок, что весь мир когда-то
Заставили так горевать!

26 апреля - День чернобыльской трагедии

День памяти павшим во имя людей
И принимающим муки, страданий,
Поломанных судеб детей
От взрыва — Чернобыльской жути... Здоровья спасенным и тем, кто спасал
От бед, что пришли вереницей.
И к Богу взойдут стариковы слова:
«Такое пусть не повторится.»

26 апреля - День чернобыльской трагедии

26 апреля. Чернобыль,
Все эти страшные изотопы!
Время идет, все забывается...
Радиация только никуда не девается! Люди привыкли жить с нею рядом,
Умирать, отравленные этим ядом.
Человечество, остановись,
Подумай о будущем, в прошлое оглянись!

По материалам сайтов bipbap.ru и pozdravok.ru

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
датапоздравленияпраздникиоткрыткиДень чернобыльской трагедии
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы помните эту трагедию?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    26 апреля - День чернобыльской трагедии. Памятные фото и слова поддержки
    1:00:18 4/26/2021
    26 апреля - День чернобыльской трагедии. Памятные фото и слова поддержки
    Рекламный щит упал на 9-летнюю школьницу
    10:20:42 4/25/2021
    Рекламный щит упал на 9-летнюю школьницу
    Когда сажать огурцы по лунному календарю в мае — июне 2021 года
    10:20:22 4/25/2021
    Когда сажать огурцы по лунному календарю в мае — июне 2021 года
    Аномальная жара надвигается на некоторые регионы России
    10:15:06 4/25/2021
    Аномальная жара надвигается на некоторые регионы России
    БердскКоронавирус отступает в Бердске: сколько больных выявили за сутки на 25 апреля
    10:10:37 4/25/2021
    Коронавирус отступает в Бердске: сколько больных выявили за сутки на 25 апреля
    Как легко пережить магнитные бури в мае 2021: на какие даты выпала самая сильная вспышка на Солнце
    9:20:31 4/25/2021
    Как легко пережить магнитные бури в мае 2021: на какие даты выпала самая сильная вспышка на Солнце
    БердскСмогом заволокло Бердск вечером 25 апреля
    9:19:57 4/25/2021
    Смогом заволокло Бердск вечером 25 апреля
    Когда высаживать свеклу и морковь в мае 2021: благоприятные и неблагоприятные даты по лунному календарю
    8:20:20 4/25/2021
    Когда высаживать свеклу и морковь в мае 2021: благоприятные и неблагоприятные даты по лунному календарю
    Великий пост-2021: дата окончания поста и дата Пасхи в мае
    7:20:54 4/25/2021
    Великий пост-2021: дата окончания поста и дата Пасхи в мае
    Где в России не выявили ни одного зараженного коронавирусом за сутки на 25 апреля
    6:38:40 4/25/2021
    Где в России не выявили ни одного зараженного коронавирусом за сутки на 25 апреля