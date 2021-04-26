26 апреля - День чернобыльской трагедии. Памятные фото и слова поддержки

26 апреля на Чернобыльской атомной электростанции произошла крупнейшая в мире техногенная катастрофа. Было выброшено в атмосферу около 190 тонн радиоактивных веществ. Опасные радиоактивные вещества выделялись в окружающую среду из-за пожара, длившегося почти две недели. Население Чернобыля подверглось облучению в 90 раз большему, чем население Хиросимы после взрыва атомной бомбы.
Его мы помним и скорбим,
Сегодня память пострадавших
Своим молчанием почтим. Не будет пусть трагедий страшных,
Пролитых слез и катастроф,
Сюрпризы пусть судьба нам дарит,
Не будет мир пускай суров. *** Однажды в новостях сказали
О том, что Сообщило МЧС:
Взорвался атомный реактор
На чернобыльской ЧАЭС. Мировая катастрофа охватила шар земной.
Люди в экстренном порядке покидали дом родной.
Тихо струйками сочась, радиация стремилась
Чтобы Припять покорилась и навеки ей сдалась.
Люди бросили строенья, Лишь в ногах нашли спасенье. И поэтому отныне пусть помнят взрослые и дети День чернобыльской трагедии.
26 апреля - День чернобыльской трагедииНа дворе стоял апрель,
Все шло привычным чередом!
Вдруг взрыв ужасный прогремел:
Что делать? Как? А что потом? Увы, трагедия случилась,
Погибли люди, пострадали,
Планета наша облучилась,
И в панику все люди впали! Последствий было страшных много,
И до сих пор мы видим их!
Пусть это будет нам уроком,
Наукой жесткой для других!
26 апреля - День чернобыльской трагедииВзрыв, испуг, а дальше — крик,
Ведь вдруг авария случилась,
И жизнь перевернулась вмиг,
Ведь вся держава облучилась! Мы будем помнить эту дату,
Стараясь впредь не повторять
Ошибок, что весь мир когда-то
Заставили так горевать! День памяти павшим во имя людей
И принимающим муки, страданий,
Поломанных судеб детей
От взрыва — Чернобыльской жути... Здоровья спасенным и тем, кто спасал
От бед, что пришли вереницей.
И к Богу взойдут стариковы слова:
«Такое пусть не повторится.»
26 апреля - День чернобыльской трагедии26 апреля. Чернобыль,
Все эти страшные изотопы!
Время идет, все забывается...
Радиация только никуда не девается! Люди привыкли жить с нею рядом,
Умирать, отравленные этим ядом.
Человечество, остановись,
Подумай о будущем, в прошлое оглянись!
По материалам сайтов bipbap.ru и pozdravok.ru