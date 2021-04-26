Великолепные открытки на День сметчика 26 апреля и веселые поздравления
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26.04
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Великолепные открытки на День сметчика 26 апреля и веселые поздравления

11:20:084/26/2021Фото: bipbap
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На первый взгляд может показаться, что эта работа малозаметна, однако, переоценить её важность сложно.

26 апреля - День сметчика


26 апреля отмечается профессиональный праздник людей, чей труд связан со строительными, восстановительными, ремонтными, реставрационными и иными работами, предшествуя их непосредственному выполнению – День сметчика, который официального статуса пока не имеет.

***

Вас, сметчики, сегодня
Я с вашим днем поздравлю,
И смету вам счастливую
На всю жизнь составлю.

Учту любовь и радость,
Пересчитаю ласку,
Проценты на заботу
Добавлю без опаски.

Пусть утверждают смету
Удача и судьба,
Желаю в жизни счастья,
Успеха и добра.

***

Без тебя ни дом построить,
Ни строенье возвести,
Тяжело сейчас, не скрою,
Такого сметчика найти.
Пусть тебя начальство ценит,
И коллеги берегут,
Пусть тебя, с твоим уменьем
В деле лучшим назовут.
И, конечно, много счастья
Я желаю, и добра,
Беды всякие, ненастья
Пусть уходят со двора!

26 апреля - День сметчика

С праздником поздравить
Я сметчиков хочу,
Пусть любое дело
Вам будет по плечу.

Желаю, чтобы сметы
Легко вы составляли,
От ГЭСН, чтоб ни
На шаг не отступали.

Прозрачны и понятны
Были все расчеты,
Достойную оплату
Имела, чтоб работа.

Иметь желаю сметам,
Статус — высший класс,
Ценным, чтоб работником
Каждый был из вас.

26 апреля - День сметчика

Просмотреть проект, подумать,
Все узнать и просчитать,
Сметчик для того задуман,
Чтобы смету рассчитать!

Я сегодня поздравляю
Этих славных молодцов,
И от всей души желаю
Счастья для таких спецов!

И удачи пожелаю,
Чтоб все циферки учесть,
А зарплата пусть такая,
Чтоб не пострадала честь!
© http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/den-smetchika/

26 апреля - День сметчика

Ты — сметчик первоклассный,
То подтвердит любой,
Справляешься прекрасно
С работой непростой.

Желаю новых планов
И значимых идей,
Удачи постоянной,
Купаться чтобы в ней!
© http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/den-smetchika/

26 апреля - День сметчика

Порядка сметчику не занимать,
Он каждой цифре — полочку укажет.
Его работа — стоимость считать,
Как лишних трат не совершить расскажет.

Экономист и инженер в одном лице,
Он знаниями быстро покоряет.
Желаем вам приятных, низких цен,
Начальство, пусть все сметы одобряет!

По материалам сайтов bipbap.ru и pozdravok.ru

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