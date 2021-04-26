Красивые открытки на День нотариата 26 апреля и искренние поздравления

Пусть в день нотариата ваша работа приносит вам удовольствие. Желаем вам положительных сделок и отличных результатов, справедливых решений и понимающих клиентов! С профессиональным праздником!
Ты законы четко знаешь,
Лучше всех их понимаешь,
Договор ничтожен наш,
Если ты добро не дашь.
Ты оформишь договор,
Разрешишь семейный спор,
И наследство огласишь,
Сделку тоже подтвердишь.
Всем клиентам помогаешь,
Их проблемы понимаешь,
Благодарность — вот оплата,
Что же, с днем нотариата!
Я поздравляю с Днем нотариата!
Ваш труд так важен, нужен просто всем.
Пускай растут успешность и зарплата,
Не будет вовсе никаких проблем!
Пусть дома любят, ценят, обожают.
А на работе премии дают.
Пускай коллеги очень уважают.
А все клиенты позитив несут!
Ты не врач и не таксист,
И не архивариус.
Ну а кто же ты, юрист?
Ты у нас нотариус!
В этот солнечный апрель
Пусть всё будет гладко.
Ведь сегодня важный день,
День нотариата!
Желаю в этот День нотариата,
Чтоб вам работа радость приносила,
Чтоб были вы здоровы и богаты,
Бодры, полны энергии и силы!
Сбываются пусть все ваши желания,
Хочу вам много счастья пожелать,
Успехов и, конечно, процветания,
И лишь вперед уверенно шагать!
По материалам сайтов bipbap.ru и pozdravok.ru