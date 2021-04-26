Красивые открытки на День нотариата 26 апреля и искренние поздравления
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Красивые открытки на День нотариата 26 апреля и искренние поздравления

11:41:204/26/2021Фото: bipbap
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Сегодня нотариусы России отмечают свой профессиональный праздник и знаменательную дату — 155 лет назад император Александр II подписал Положение о нотариальной части, выделившее нотариат в самостоятельный правовой институт.

26 апреля - День нотариата


Пусть в день нотариата ваша работа приносит вам удовольствие. Желаем вам положительных сделок и отличных результатов, справедливых решений и понимающих клиентов! С профессиональным праздником!

26 апреля - День нотариата

Ты законы четко знаешь,
Лучше всех их понимаешь,
Договор ничтожен наш,
Если ты добро не дашь.

Ты оформишь договор,
Разрешишь семейный спор,
И наследство огласишь,
Сделку тоже подтвердишь.

Всем клиентам помогаешь,
Их проблемы понимаешь,
Благодарность — вот оплата,
Что же, с днем нотариата!

26 апреля - День нотариата

Я поздравляю с Днем нотариата!
Ваш труд так важен, нужен просто всем.
Пускай растут успешность и зарплата,
Не будет вовсе никаких проблем!

Пусть дома любят, ценят, обожают.
А на работе премии дают.
Пускай коллеги очень уважают.
А все клиенты позитив несут!

26 апреля - День нотариата

Ты не врач и не таксист,
И не архивариус.
Ну а кто же ты, юрист?
Ты у нас нотариус!

В этот солнечный апрель
Пусть всё будет гладко.
Ведь сегодня важный день,
День нотариата!

26 апреля - День нотариата

Желаю в этот День нотариата,
Чтоб вам работа радость приносила,
Чтоб были вы здоровы и богаты,
Бодры, полны энергии и силы!

Сбываются пусть все ваши желания,
Хочу вам много счастья пожелать,
Успехов и, конечно, процветания,
И лишь вперед уверенно шагать!

По материалам сайтов bipbap.ru и pozdravok.ru

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