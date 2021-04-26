Евгений Шестернин просит 7 новеньких автобусов для ПАТП Бердска в министерстве Новосибирской области

Планируется ли обновление муниципального транспорта в 2021 году? На этот вопрос ответил глава администрации Евгений Шестернин на очередной сессии депутатов в Бердске.
Как рассказал Евгений Шестернин, подвижной состав бердского транспортного предприятия представляет 41 автобус, износ которых составляет 76%.
- Для обеспечения качества обслуживания населения необходимо, чтобы ежедневно на линии работали 25 автобусов. Они обслуживают 9 маршрутов с интервалом от 20 до 30 минут. При этом более 5 автобусов должны находиться в техническом обслуживании. Для организации двух дачных маршрутов или 4-х линий с интервалом 10-15 минут должны работать не менее 8 автобусов с учетом того, что 2 или 3 автобуса находятся на обслуживании. Таким образом, для бесперебойной работы муниципального предприятия, за 8-10 лет парк должен обновляться полностью на 100%. С 2017 по 2019 год мы приобрели 15 автобусов. ПАТП получило разрешение на приобретение в этом году 3 автобусов. Другой стратегический вариант, который продуман - это приобретение транспорта за счет экономии. По итогам проведения конкурсных процедур на перевозку пассажиров по регулируемому тарифу, принято решение о ежегодном приобретении 3-4 автобусов. В данный момент сформирована заявка в минтранспорта на приобретение 7 автобусов по муниципальной программе,- заявил мэр Шестернин на заседании сессии депутатов 15 апреля.