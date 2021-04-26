После критики Путина Минпросвещения проверит все учебники истории
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После критики Путина Минпросвещения проверит все учебники истории

9:30:284/26/2021Фото: pixabay.com
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Владимир Путин назвал «удивительным» то, что в некоторых учебниках нет информации о Сталинградской битве.

После послания был разработан историко-культурный стандарт


В Минпросвещения рассказали, что проведут подробный анализ всех учебников истории. Это случилось после того, как Владимир Путин раскритиковал их содержание.

Глава государства в своем послании Федеральному собранию посчитал «удивительным» то, что в некоторых учебниках нет сведений о Сталинградской битве.

-До сих пор еще, знаете, открываю некоторые школьные учебники, с удивлением смотрю, что там написано, как будто не про нас. Кто пишет, кто пропускает такие учебные пособия? Просто удивительно! Все что угодно там написано, и о "втором фронте", только про Сталинградскую битву ничего не сказано, — отметил президент.

Добавим, что до этого ведомство одобрило учебник по истории под редакцией Владимира Мединского. После обращения Путина Минпросвещения разработал историко-культурный стандарт, поэтому в содержании новых школьных изданий будет «все что нужно, про Сталинградскую битву».

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историяучебникиМинпросвещения
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