Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 26 апреля 2021 в России и мире
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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 26 апреля 2021 в России и мире

7:40:284/26/2021Фото: pixabay
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Список праздников и важных памятных дат России и мира на 26 апреля 2021 года.

дети, собака, щенок, девочки
День «Дети и животные» отмечается 26 апреля


• День снайпера
• День «Обними друга» (Hug a Friend Day)
• Международный день варки картофеля
• Праздник незнакомых людей
• День вылазок в параллельные миры
• Великий Понедельник (Начало страстной недели)
• Международный день памяти о чернобыльской катастрофе (International Chernobyl Disaster Remembrance Day)
• День «Вспомни свой первый поцелуй» (Remember Your First Kiss Day)
• Всемирный день пилотов (World Pilots Day)
• День памяти жертв радиационных аварий и катастроф (International Day Commemorating Victims of Radiation Accidents and Catastrophes)
• День нотариата
• Международный день интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Day)
• День сметчика • День шкалы Рихтера (Richter Scale Day)
• День памяти святой мученицы Фомаиды Египетской
• День родного языка в Республике Татарстан
• День памяти священномученика Артемона Лаодикийского
• День реабилитации кубанского казачества
• День национального героя в Республике Марий Эл
• День «Помогите лошади» (National Help a Horse Day) - США
• День «Дети и животные» (National Kids & Pets Day) - США
• День Бога медицины (God of Medicine`s Birthday) - Тайвань
• День пограничника - Армения
• День «Будьте собраны» (Get Organized Day) - США
• День брецель-кренделя (National Pretzel Day) - США
• День рождения султана (Sultan of Terengganu`s Birthday) - Малайзия
• День «Чужого» (Alien Day) - США
• День «Обними австралийца» (Hug an Australian Day) - США
• День секретаря (Secretaries Day) - Латинская Америка
• День статического прилипания (National Static Cling Day) - США
• День святого Георгия (St. George`s Day) - Канада
• День диссертации (National Dissertation Day) - США
• День объединения (Union Day) - Танзания
• День Джеймса Одюбона (National Audubon Day) - США
• День штата Южная Дакота (National South Dakota Day) - США
• День детей и домашних животных (National Kids and Pets Day) - США
• День памяти конфедератов (Confederate Memorial Day) - США
• Именины у Артемона, Марфы, Георгия, Дмитрия
• Фомаида Медуница (Заячьи именины)

Важные события

1658 царь Алексей Михайлович своим указом повелел именовать Спасской башню Московского Кремля, прежде называвшуюся Фроловской.
1795 Россия присоединила Курляндию.
1828 Российская империя объявила войну Османской империи.
1936 в милиции СССР введены персональные звания.
1954 Верховный Совет СССР утвердил указ своего Президиума о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР и внёс соответствующие изменения в Конституцию СССР.
1965 9 мая (День Победы) в СССР снова стал нерабочим днём.
1977 открытие клуба «Студия 54».
1986 "Чернобыльская катастрофа" – авария на одном из реакторов Чернобыльской АЭС.
1991 Верховным Советом РФ принят закон "О реабилитации репрессированных народов".
1999 компьютерный вирус «Чернобыль» поразил, по разным оценкам, до полумиллиона компьютеров по всему миру.
2003 после 12–летнего перерыва российская экспедиция подняла триколор в центральной Арктике – на станции, расположенной на дрейфующей льдине в 150 км от Северного полюса.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

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