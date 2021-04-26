Какой сегодня церковный праздник 26 апреля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 26 апреля
Великий пост
Страстная седмица
Священномученика Артемона Лаодикийского, пресвитера
Народные праздники
Этот праздник отмечается в последний понедельник перед Пасхой. Он начинает Страстную неделю, в которую вспоминают о страданиях Иисуса Христа в последние дни Его земной жизни.
В этот праздник принято посещать богослужения.
Хозяйки начинают подготовку к Пасхе. Они убирают в доме, выкидывают старый хлам.
В этот день нельзя ругаться, сквернословить, допускать плохих мыслей. Запрещается петь и танцевать.
Чистое небо и солнечная погода предвещают богатый урожай.
В этот народный праздник чтится память мученицы Фомамды Александрийский (Египедской).
Этой святой молятся об избавлении от блудного греха.
В народе верят, что трава медуница в этот день обладает целебной силой. По традиции старшая женщина в семье занимается ее сбором. Медуницу используют для лечения анемии, астмы, кашля, боли в горле простудных и раковых заболеваний.
Если в этот день распустился дуб, то лето будет жарким.
Приметы
- Лягушка с голосом – сей овес.
- Если везде распустились золотисто–желтые первоцветы – значит, придут по–настоящему теплые дни.
- Кукушка кричит громко и протяжно, то это сулит приближение теплых дней.
- Если на Фомаиду дуб распустился – к хорошему, теплому лету, а коли и желудей на нем много осталось – к богатому урожаю и к холодной зиме.
- На лугах, на лесных полянах и среди кустов распустились золотисто–желтые колокольчики первоцвета – наступят первые теплые дни.
Источник: my-calend