Какой сегодня церковный праздник 26 апреля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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Какой сегодня церковный праздник 26 апреля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:154/26/2021Фото: pixabay
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Этот день начинает Страстную неделю, в которую вспоминают о страданиях Иисуса Христа в последние дни Его земной жизни.

церковь
Сегодня разрешено сухоядение


Православные праздники 26 апреля


Великий пост
Страстная седмица
Священномученика Артемона Лаодикийского, пресвитера

Народные праздники


























Великий понедельник


Этот праздник отмечается в последний понедельник перед Пасхой. Он начинает Страстную неделю, в которую вспоминают о страданиях Иисуса Христа в последние дни Его земной жизни.

В этот праздник принято посещать богослужения.

Хозяйки начинают подготовку к Пасхе. Они убирают в доме, выкидывают старый хлам.

В этот день нельзя ругаться, сквернословить, допускать плохих мыслей. Запрещается петь и танцевать.

Чистое небо и солнечная погода предвещают богатый урожай.


Фомаида Медуница


В этот народный праздник чтится память мученицы Фомамды Александрийский (Египедской).

Этой святой молятся об избавлении от блудного греха.

В народе верят, что трава медуница в этот день обладает целебной силой. По традиции старшая женщина в семье занимается ее сбором. Медуницу используют для лечения анемии, астмы, кашля, боли в горле простудных и раковых заболеваний.

Если в этот день распустился дуб, то лето будет жарким.


Приметы



  • Лягушка с голосом – сей овес.

  • Если везде распустились золотисто–желтые первоцветы – значит, придут по–настоящему теплые дни.

  • Кукушка кричит громко и протяжно, то это сулит приближение теплых дней.

  • Если на Фомаиду дуб распустился – к хорошему, теплому лету, а коли и желудей на нем много осталось – к богатому урожаю и к холодной зиме.

  • На лугах, на лесных полянах и среди кустов распустились золотисто–желтые колокольчики первоцвета – наступят первые теплые дни.


























Источник: my-calend

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