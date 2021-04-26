Жених случайно выпил вместо водки рюмку уксуса после похорон возлюбленной в Бердске. Умер
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Жених случайно выпил вместо водки рюмку уксуса после похорон возлюбленной в Бердске. Умер

8:09:054/26/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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64-летний сибиряк приехал на похороны любимой бердчанки из Новосибирска. Инцидент произошел в ее квартире.

кладбище
Трагедия произошла после похорон


В Бердске случилась очередная трагедия: после похорон любимой женщины мужчина умер в ее квартире. Как сообщает КП-Новосибирск, 64-летний мужчина из Новосибирска приехал на похороны к возлюбленной в Бердск. Сообщается, что уже на поминках в квартире умершей сибиряк по ошибке выпил рюмку уксусной эссенции, перепутав ее с водкой. Он туже обратился за медицинской помощью к медикам скорой помощи. После того, как ему сделали промывание желудка, медработники предложили мужчине госпитализацию. Но тот от нее отказался.

- Тело в квартире нашли родные покойной, - сообщает изданию источник в правоохранительных органах.

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