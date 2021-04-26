Жених случайно выпил вместо водки рюмку уксуса после похорон возлюбленной в Бердске. Умер

В Бердске случилась очередная трагедия: после похорон любимой женщины мужчина умер в ее квартире. Как сообщает КП-Новосибирск, 64-летний мужчина из Новосибирска приехал на похороны к возлюбленной в Бердск. Сообщается, что уже на поминках в квартире умершей сибиряк по ошибке выпил рюмку уксусной эссенции, перепутав ее с водкой. Он туже обратился за медицинской помощью к медикам скорой помощи. После того, как ему сделали промывание желудка, медработники предложили мужчине госпитализацию. Но тот от нее отказался.
- Тело в квартире нашли родные покойной, - сообщает изданию источник в правоохранительных органах.