Наконец-то весна пришла в Бердск. Как сообщают метеорологи, 26 апреля в Новосибирской области будет переменная облачность, но без осадков. При этом ветер будет дуть с юга и востока со скоростью 4-9 м/с, местами с порывами до 14 м/с. Ночью воздух прогрелся до 0, -5 °С, а днем солнце порадует бердчан температурой воздуха +12, +17 °С.
Какой будет погода 26 апреля: Самый точный прогноз для Бердска
8:13:584/26/2021
Ночью воздух прогрелся до 0, -5 °С.
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