Неповторимые открытки на Великий понедельник 26 апреля с началом Страстной недели и православные поздравления
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Неповторимые открытки на Великий понедельник 26 апреля с началом Страстной недели и православные поздравления

9:36:284/26/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Долгий путь духовной работы над собой подходит к концу, осталось совсем немного. Поддержите тех, кто проходит этот путь до конца!

26 апреля - Великий понедельник


26 апреля началась последняя неделя Великого поста, называемая Страстной седмицей, по окончании которой мы будем отмечать Пасху.

***

Чистоте теперь салют,
Скоро праздник. Скоро тут
Будут песни и веселье,
Просто чудо, загляденье,
А пока мой поздравок,
Что пришелся точно в срок,
Пожелаю света, мира
И, конечно ж, быть счастливой.

***

Вот и ее черед пришел,
Она вошла в наш дом нежданно.
Но поздравок лишь к тем пришел,
Кому она лишь долгожданна.

Страстная неделя — отдельный мотив,
И поздравок тут особый.
Желаю вам в жизни успехов на бис
И многие годы везенья.

26 апреля - Великий понедельник

Страстная неделя настала.
Примите от нас поздравок:
Желаем не много, не мало —
Пусть вас не осилит песок
Житейских забот и печалей.
Пусть мысли познают свободу
От штампов, что им навязали,
От денежной власти. Пусть своды
Небесные силой одарят,
Смиреньем, надеждой и миром,
Пусть хлопоты душу не старят,
Пусть будет лишь Бог вам кумиром.

26 апреля - Великий понедельник

Время идет к середине апреля,
И наступает Страстная неделя.
Все принимайте от нас поздравленья,
Чувствуя в сердце награду спасенья.

Вспомним страданья Христа и святых,
В службах церковных расскажут о них.
Будем поститься, и будем молиться
В Божественный праздник — Страстную седмицу!

26 апреля - Великий понедельник

Со страстной
Неделей вас
Поздравляем
Мы сейчас.
И желаем,
Чтобы Бог
Вам всегда,
Во всём помог!

***

Страстная неделя
Пришла издалека.
В память страданий
Иисуса Христа.
Ликуй народ,
Светлая радость идет!

Источник: pozdravok.ru

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