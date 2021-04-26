В День вахтовика самые красивые открытки и поздравления в СМС на 27 апреля

Не сахар работа на вахте – это ясно,
Даже тем, кто давно к ней душою привык,
Но хочется дать семье и хлеба, и масла,
И вот опять отправляется на заработки вахтовик.
А мы останемся средь тепла и уюта,
Но от него мы ведь тоже совсем недалеки,
Ведь мы на свете белом все как будто,
Самые настоящие, что ни на есть – вахтовики.
Жизнь вахтовика, она всегда без изменений,
В работе проходит быстро день за днем,
И будят его не супруги прикосновения,
И не завтрак теплый и кофеек с молочком.
Его каждое утро будет суровый будильник,
Предвещая трудный новый рабочий день,
Сам себе он друг, судьба, коллега и противник,
Он на заработках который год, ему не лень!
Хоть снег, хоть дождь, хоть солнце идет неделя,
Все та же комната, работа, те же голоса,
Во встречу с семьей остается лишь верить,
Ну, ничего настанет и у тебя хорошая полоса.
Семью ведь кормит досыта твоя работа,
А семью свою всегда ты до конца,
У супруги тоже без тебя одни заботы,
А она соскучилась за чертами родного лица.
Твое сердце неустанно к дому рвется,
И я тебя скорее хочу к себе прижать,
Но только надеяться и верить остается,
Уехал зарабатывать, значит, буду ждать.
Как хочется услышать мне: моя родная,
Еду я домой, билет уже себе купил!
И каждый день мечтаю засыпая,
Того, кто сердцу дорог моему и мил!
Нет на вахте излишеств никогда особых,
Во всем аскетизм и скука сплошная везде,
Не получаешь внимания семьи и доли сотой,
Целыми днями с работой своей наедине.
Вахтовик – мужик суровый и серьезный,
И унывать не его по жизни удел,
Он вдыхает с надеждой родины воздух,
И снова едет в пучину важных дел!
Источник: fresh-cards.ru, pozdravik.ru