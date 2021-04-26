26 апреля - Великий понедельник -2021: как по церковному прожить день и что запрещено делать
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26 апреля - Великий понедельник -2021: как по церковному прожить день и что запрещено делать

12:20:494/26/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Сегодня запрещено ругаться, спорить, обижать других и обижаться самим. Запрещено лениться и проводить время праздно.

открытка
26 апреля 2021 года начинается Страстная неделя


Начинается Страстная неделя у православных. Это последняя неделя Великого поста, которая проводится значительно строже, чем весь предыдущий пост. В 2021 году Страстная седмица начинается 26 апреля и закончится 1 мая.

Открывает неделю Великий понедельник. В этот день вспоминаются две евангельские притчи: о бесплодной смоковнице и предательстве Иосифа его родными братьями.

Иисус в пустыне набрел на красивую и пышную смоковницу, захотел сорвать с нее инжир, но плодов не нашел. Рассердился и иссушил ее, сказав, что хоть она и красивая, но пользы от нее никакой нет, ибо не принесла она плодов. Здесь он провел сравнение с богато живущими в красоте и довольстве фарисеями, которые живет без веры в Господа, а значит не делают никаких добрых дел и жизнь их также бесполезна, как этой смоковницы.

Иосифа предали родные браться, позавидовав ему. Они продали его в рабство, гнусно солгав, что его растерзали дикие звери. А позже, когда они оказались в Египте, узнали, что он стал правой рукой фараона. Но Иосиф убедился в том, что они понят о предательстве и раскаиваются в нем, а потому простил их. Эта притча приводилась в пример того, как искреннее раскаяние и молитва помогают противостоять соблазнам и расти над собой.

Что нужно делать сегодня?

Сегодня все начинают наводить чистоту в своих домах, готовясь к празднованию Пасхи.

В храмах начинается сегодня чин мироварения. который будет непрерывно длиться три дня. С утра идут службы, которые желательно посетить, помолиться и раскаяться в своих нехороших поступках, попросить защиты для себя и своих родных.

Очень важно сегодня попросить прощения у своих близких и родных людей, простить самим их  деяния, за которые вы на них обижены. Это очень важно сделать сегодня, потому что эта неделя - последняя для очищения от греха. В среду принято ходить на исповедь.

Сегодня по правилам поста разрешено сухоядение. То есть нельзя готовить пищу на плите. Можно есть только то, что свежее или маринованное и квашеное. Разрешен хлеб, сушеные фрукты и ягоды, маринованные грибы и овощи, квашеные овощи, пить можно только воду сегодня.

Сегодня хорошо отказываться от вредных привычек - нужно лишь помолиться с просьбой о помощи и самим настроиться на то, чтобы отказаться от пагубных действий.

Что нельзя?

Сегодня запрещено ругаться, спорить, обижать других и обижаться самим. Запрещено лениться и проводить время праздно.

Нельзя веселиться и устраивать праздники.

Работать не запрещено.

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